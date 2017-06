Falkenseer Architektenbüro gewinnt Wettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

Die Entscheidung für Entwurf zwei (siehe Foto) wurde einstimmig am Dienstagabend getroffen, nachdem am vergangenen Wochenende die Falkenseer empfehlend mit abstimmen konnten. Insgesamt standen fünf Vorschläge zur Debatte, allesamt zunächst namentlich inkognito, um keine Verzerrung hervorzurufen. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) begrüßte die Entscheidung. Im Hauptausschuss soll in der kommenden Woche die fachbezogene Begründung zugunsten des Siegerbeitrages bekannt gegeben werden. Die weiteren Prozesse können nun vor dem Hintergrund der B-Plan-Anpassung auf den Weg gebracht werden, so dass die Realisierung gesichert ist, sofern die Stadtverordneten zustimmen. Betroffen ist der Bebauungsplan F 17 A "Zentrum Campus".