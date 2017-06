Erste Erschließungsarbeiten vor Beginn

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) Der Baustart für das havelländische Großprojekt Bahn-Technologie-Campus (BTC)in Elstal steht unmittelbar bevor. So sollen die ersten Erschließungsarbeiten mit einem offiziellen Begehungstermin am kommenden Freitag beginnen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581670/

Die Erschließung von Gleisen und Straßen am alten und historischen Rangierbahnhof beginnt bald.

Die Erschließung von Gleisen und Straßen am alten und historischen Rangierbahnhof beginnt bald. © Patrik Rachner

Erwartet werden Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD), Landrat Roger Lewandowski (CDU) sowie unter anderem die beiden Geschäftsführer der BTC Havelland GmbH, Günther Alsdorf und Andreas Guttschau, und Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos). Die Baumaßnahmen werden jahrelang andauern. Zunächst müssen allerdings die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Der Kampfmittelräumexperten sondieren bereits das Areal. Ausschreibungen dazu waren bereits gelaufen. Die zarte Pflanze BTC soll jedenfalls nach und nach wachsen, wie Sprecher Eric Häublein betonte.

Nachdem die Investitions- und Landesbank (ILB) die Fördermittelzusage für das Projekt bereits im vergangenen Jahr erteilt hat, können nun auch sichtbar die neuen Weichen gestellt werden. Mit 80 Prozent, also rund 13,5 Millionen Euro zusätzlich zum Eigenanteil des Landkreises in Höhe von 6,4 Millionen Euro, und damit höher als seinerzeit erwartet, wird das Strukturprojekt nachhaltig entwickelt werden. Der Landkreis Havelland hatte das Projekt noch unter dem damaligen Landrat Dr. Burkhard Schröder und dem ehemaligen Wirtschaftsdezernenten Andreas Ernst im Verbund mit Günther Alsdorf, Vorstand der Havelländischen Eisenbahngesellschaft (HVLE), aus der Taufe gehoben. Letzteres Bahnunternehmen soll bekanntlich von Spandau nach Elstal umziehen. Der Kreis hält Aktienanteile in Höhe von rund 51 Prozent.

Im Fokus steht zunächst die Ertüchtigung des brachliegenden Geländes vor dem Hintergrund der denkmalgerechten Gebäudesanierung und die Gewerbestandortentwicklung zugunsten bahnaffiner und technologischer Unternehmen, die am Campus vereint werden sollen, Stichwort Standortrevitaliserung. Auch wissenschaftliche Forschungsinstitute sollen sich dort nach Möglichkeit ansiedeln und einen Bildungs- und Praxiscampus etablieren. Gespräche dazu liefen permanent, so Häublein. Das Interesse sei riesig, hatte es zuletzt immer wieder geheißen.Im Rahmen der Zeremonie am kommenden Freitag soll ein Bauschild enthüllt werden, ehe die Straßen- und Gleisanlagenerschließung dann auch offiziell beginnen sollen.

Wustermarks Bürgermeister Schreiber freut sich darüber, dass der Auftakt nun bevorsteht. Die Gemeinde, die Mitgesellschafterin ist, wird sich planungsseitig natürlich weiter mit einbringen. "Das Projekt ist außergewöhnlich und eine Riesenchance für uns als Region", so der Verwaltungschef. "Neben unseren Standbeinen Logistik, Handel und Freizeit ist der nun dazukommende Bereich von Forschung und Wissenschaft eine sehr gute Ergänzung. Wir haben damit mehrere Fundamente. Und: Zahlreiche Arbeitsplätze entstehen erneut - auch das ist wichtig." Durch die Erschließung am Elstaler Bahnhof profitieren natürlich auch die Bewohner, mehr Parkplätze für Pendler werden etwa zur Verfügung stehen nach Abschluss der Bauarbeiten. Schreiber bezeichnete das BTC als Eingangstor fürWeil der Wustermarker Ortsteil im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird, sei die bevorstehende Entwicklung etwas Besonderes. "Die Eisenbahnersiedlung gilt schon als Kleinod, insofern erhält Elstal durch den Bau des Bahn-Technologie-Campus seine Identität zurück."