WM, Länderkampf und Geburtstagsfeier

Schwedt (MOZ) Wenn die Gewichtheber am Sonnabend in der Külzviertel-Halle zunächst ihren 40. Wettbewerb gegen die Gäste-Mannschaft aus Csongrad (Ungarn) bestreiten und am Abend dann das 50-jährige Bestehen ihrer Abteilung beim TSV Blau-Weiß feiern, hat ein Heber aus der Oderstadt seine bisher größte sportliche Herausforderung bereits hinter sich: Jon Luke Mau geht nämlich um 17.30 Uhr japanischer Zeit (sieben Stunden Zeitverschiebung!) bei der Junioren-WM in Tokio an die Hantel.

Mit drei Junioren ist der deutsche Verband in die japanische Hauptstadt gereist, gleich zwei kommen vom Bundesstützpunkt Frankfurt (Oder): Leon Schedler und Jon Luke Mau, beide aus dem TSV-Bundesligakader. "Mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio können sich Jon und Leon als sogenannte Zukunftskader schon mal mit dem Fluidum vertraut machen", sagt ihr Trainer Detlef Blasche. Dass es seine Schützlinge soweit schaffen, da war sich Blasche insbesondere beim gebürtigen Schwedter Mau (62-kg-Klasse) nach dessen 3. Platz im Stoßen bei der Junioren-EM 2016 am sichersten. "Als der Bundesverband die Norm festlegte, hatte sie der 18-Jährige schon im Kasten." Der Sportschüler erfüllte die WM-Normen mit 115 kg im Reißen und 146 kg im Stoßen im März in San Marino.

Was die Erwartung an Tokio betrifft, blieb Detlef Blasche Realist. Laut Meldeergebnissen befinden sich sowohl Mau als auch Schedler unter den Top-Ten. "Wenn das am Schluss auch so ist, wäre es gut. Wenn sie weiter nach vorn kommen, umso besser. Ich glaube, sie können noch ein bisschen mehr ..."

Jon Luke Mau sprach da konkreter von neuen Bestleistungen: im Reißen mindestens 120 kg, im Stoßen 155 kg. Letztere hat der Zwölftklässler, der kürzlich noch zwei große Klausuren in Sporttheorie und Physik geschrieben hat, bereits im Training geschafft.

In Schwedt werden am Sonnabend ab 16 Uhr etwas kleinere, aber immerhin auch "internationale Brötchen" gebacken: Ein außergewöhnlicher Traditionswettkampf, der auch die unruhigen Wendejahre überlebt hat, findet seine 40. Auflage: Nachwuchsteams mit Hebern Geburtsjahr 1996 und jünger des Landes Brandenburg und der Region Csongrad in Ungarn (um Szeged herum) treffen aufeinander, wobei die Brandenburger diesmal fast ausschließlich durch Blau-Weiß-Athleten vertreten werden: Sandra Krause, Karl Waldemar Schiffer, Ken Fischer, Ron Müller, Martin Adler, Jens Blechschmidt und Tizian Kluth sowie der Eberswalder Janis Wendland sind für den Gastgeber vorgesehen.

Um 19 Uhr beginnt dann die Feier, bei der sich mehrere Schwedter Heber-Generationen wiedersehen. Ein sportliches Programm, Büfett und Tanz runden das außergewöhnliche "Klassentreffen" ab, zu dem der TSV gut 100 Gäste erwartet.