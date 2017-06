Millionenauftrag: Stadler liefertTrams nach Dänemark

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (rol) Einen Auftrag im Wert von 45 Millionen Euro hat der Fahrzeugbauer Stadler an Land gezogen. Ab 2019 sollen 16 Straßenbahnen des Typs Variobahn ins dänische Odense geliefert werden. Die drittgrößte Stadt des Landes will damit ab 2020 ein neues Stadtbahnsystem einführen.

16 Variobahnen wird Stadler in Berlin bauen und in Velten technisch abnehmen lassen © HGA

Die Fahrzeuge sollen in Berlin gefertigt und im Veltener Werk geprüft und abgenommen werden. Dass sich der Vertragspartner Odense Letbane (OL) für Trams von Stadler entschieden hat, hängt laut Mogens Hagelskær von OL mit den guten Erfahrungen zusammen, die in Aarhus mit Straßenbahnen dieser Firma gesammelt worden seien. Für diese dänische Stadt hatte Stadler 2014 einen Vertrag über 23 Straßen- und Stadtbahnen geschlossen. Das in der Schweiz beheimatete Unternehmen vermeldete zuletzt einen Rekord an Auftragseingängen.