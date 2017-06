Gerätetafeln und Regenrinne

artikel-ansicht/dg/0/

Werbig (MOZ) Auf den drei Friedhöfen in Werbig, Neu- und Altlangsow sollen im kommenden Jahr Tafeln aufgestellt werden, an denen Gießkannen und Geräte Platz finden. Darauf hat sich der Werbiger Ortsbeirat verständigt. Derzeit liegen die Gerätschaften meist herum oder auf Bänken, die eigentlich zum Verweilen gedacht sind. In Neulangsow muss zudem nachgebessert werden. Dort wurde über dem Eingang ein kleines Schutzdach angebracht. Er habe sich sehr gefreut, dass dieser Wunsch umgesetzt wurde, sagte Ortsvorsteher Wolfgang Kadler. Allerdings war in der Ausschreibung keine Regenentwässerung enthalten. Nun platscht es gegen die Wand. Das werde verändert, versicherte Bauamtsleiter Jörg Krüger.