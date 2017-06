Endspiel um den Ligaverbleib

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend steht der abschließende Spieltag in den meisten Fußball-Ligen der Männer an. Aus Eisenhüttenstädter Sicht am interessantesten dürfte das Brandenburgliga-Duell zwischen dem FC Eisenhüttenstadt und Stahl Brandenburg um den Ligaverbleib sein.

Am Sonnabend kann es theoretisch noch drei Mannschaften treffen, die den zweiten Absteiger neben Schwarz-Rot Neustadt aus der Fußball-Brandenburgliga stellen. Doch es ist nicht damit zu rechnen, dass es noch Eintracht Miersdorf/Zeuthen erwischt. Nur bei einem Remis zwischen dem FC Eisenhüttenstadt und Stahl Brandenburg sowie einer Heimniederlage der Zeuthener gegen den SV Falkensee-Finkenkrug müsste die Eintracht den Gang in die Landesliga antreten. So konzentriert sich wohl alles auf das Duell in Eisenhüttenstadt an der Waldstraße. Da die Brandenburger das um drei Treffer bessere Torverhältnis haben, müssen die Gastgeber gewinnen. Das ist auch das Ziel der Eisenhüttenstädter, die voraussichtlich alles an Deck haben. Das trifft auch auf die von Eckart Märzke trainierten Gäste zu, die vor einer Woche noch in der 90. Minute zu Hause durch Rafael Conrado Prudente im Heimspiel gegen Neustadt zum 1:1 ausgeglichen hatten und sich somit die bessere Ausgangsposition gegenüber den Eisenhüttenstädtern verschafften. Pascal Karaterzi und Franceschini Machado haben ihre Sperren abgesessen. Auffällig bei den Gästen sind die vielen Ausländer. So ist es für den Eisenhüttenstädter Co-Trainer Tobias Vogel ein wenig verwunderlich, dass diese in der Vorsaison noch so spielstarke Mannschaft in den Abstiegskampf geraten ist. "Bei unserem 3:0 in der Hinrunde waren die Brandenburger schwach, doch am Sonnabend erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe. Da wird es sicherlich auch darauf ankommen, wer die besseren Nerven hat und den etwas größeren Ehrgeiz. Von der Motivation her dürfte es bei beiden Mannschaften keine Probleme geben. Wir müssen aufpassen, nicht zu überziehen."

Die Statistik verspricht ebenfalls ein ausgeglichenes Duell. In der DDR-Oberliga hatten die Eisenhüttenstädter die Nase vorn (1 Sieg, ein Remis), in der Oberliga-Nordost war Brandenburg mit einem Sieg und einem Remis im Vorteil und in der Regionalliga Nordost hatten beide jeweils auswärts einmal gewonnen. In der Brandenburgliga führen die Eisenhüttenstädter mit 3:2-Siegen, in der Relegation zum Brandenburgliga-Aufstieg hatte sich das Rath-Team mit einem Auswärts-Remis und einem Heimsieg-Sieg durchgesetzt. In den vergangenen Jahren hatten damit die Eisenhüttenstädter im Duell zweier ehemaliger Europapokalstarter Vorteile. FCE-Trainer Harry Rath: "In den wichtigen Spielen waren wir gegen Stahl Brandenburg besser. Ich hoffe, dass es bei dieser Serie bleibt und erwarte am Sonnabend auch viele Zuschauer."

Zum Saison-Abschluss müssen die Dynamos beim 1. FC Guben antreten. Dort haben die Eisenhüttenstädter seit ihrer Landesligazugehörigkeit noch nie gewonnen. Laut Konditionstrainer Sergej Frühauf wollen sich die Dynamos trotz anhaltender Personalprobleme noch einmal aufraffen. Dabei müssen sie auf ihre Routiniers Daniel Friedrich (Urlaub) und Christian Wulff (verletzt) verzichten. Zudem fehlt Dimitrij Altengof arbeitsbedingt.

Die Gubener benötigen noch einen Punkt für den sicheren Klassenerhalt, um im Überkreuzvergleich mit der SG Michendorf aus der Nordstaffel nicht noch eine Überraschung zu erleben. Die Randpotsdamer haben drei Punkte weniger als die Neißestädter, aber bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Gubener Niederlage würden sie besser dastehen. Und wenn der Landesverband die Borgsdorfer in der Nordstaffel als zweiten Absteiger auf Grund ihres Landesligaverzichtes ansieht, würde es einen Vergleich zwischen den Tabellen-14. beider Ligen geben.

Um einen mehr oder weniger entspannten Saisonausklang geht es beim Landesklasse-Vertreter Müllroser SV. Angesichts der Tabellenposition ist er in Bestensee Favorit, "doch in dieser Saison ist vieles anders gelaufen als geplant", unkt MSV-Trainer Ronny Schulze. "Wir absolvieren noch unser letztes Spiel und dann ist Pause." Fehlen werden bei den Gästen Tobias Karge (Urlaub) und Björn Koch (Rot-Sperre). "Vielleicht können wir noch etwas für Paul Herrmann wegen der Torjägerkrone tun. Doch vier Tore Rückstand zum Führenden sind viel."