Vortrag und eine Radtour nach Storkow

Bad Saarow (MOZ) Während andernorts die Brandenburgische Seniorenwoche in den nächsten Tagen zu Ende geht, stehen in Bad Saarow noch zwei besondere Veranstaltungen an. Organisiert werden sie jeweils vom Seniorenbeirat der Gemeinde.

Am Mittwoch spricht Flugkapitän Dieter Kallbach über "spektakuläre Flugerlebnisse". Der Vortrag beginnt um 14 Uhr im Bürger- und Vereinshaus in der Pieskower Straße 30. Nach diesem eher passiven Programm betätigen sich die Senioren am Freitag, 23. Juni, dann sportlich. Eine Radwanderung steht an. Ziel ist die Burg in Storkow. Treffpunkt und Abfahrt ist um 10 Uhr am Bad Saarower Bahnhof.

Außerhalb der Seniorenwoche folgt am Montag, 26. Juni, die Geburtstagsfeier für alle Menschen ab 70 Jahren, die im Mai oder Juni Geburtstag hatten oder noch haben. Gefeiert wird ab 14 Uhr im Bürger- und Vereinshaus. Jubilare, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, werden um Anmeldung gebeten bei Irmgard Niechotz, Telefon 033631 404759. Die Senioren-Geburtstagsfeiern finden in Bad Saarow traditionell im Rhythmus von zwei Monaten statt.