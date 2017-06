Oranienburger Schulessen künftig aus drei Küchen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) Vier Anbieter hatten sich um die Versorgung in den Oranienburger Schulen, Horten und Kitas mit Frühstück, Mittagessen und Vesper für drei Jahre beworben. "Ein Anbieter ist durchgefallen, weil die Qualität so schlecht war", sagte die zuständige Amtsleiterin Anke Michelczak im Bildungsausschuss am Mittwochabend.

Es ging um die Vergabe von 17 Losen für 27 Einrichtungen. Die Leistung umfasst einen Gesamtwert von 8,7 Millionen Euro. Ein Mittagessen kostet durchschnittlich 3,40 Euro. Sodexo wird ab 1. August bis 30. Juli 2020 acht Schulen und Kitas versorgen. WSG kocht für sechs Einrichtungen, Sunshine kommt dreimal zum Zuge.

Bei der Auswahl habe zu 60 Prozent die Qualität und zu 40 Prozent der Preis entschieden, sagte Anke Michelczak. An den Schulen wurden Essenskommissionen gebildet. Lehrer, Kinder und Eltern durften als Testesser entscheiden. Dabei mussten die Anbieter die Menüs in neutralen Fahrzeugen anliefern und in neutraler Bekleidung servieren. Vergleichbare Standardessen wie Frikassee oder Klopse sowie jeweils ein vegetarisches und ein Menü nach der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung standen zur Auswahl. Allerdings hatten nicht alle Einrichtungen eine wirkliche Wahl: Dort hatte sich jeweils nur ein Caterer beworben. Nach festgelegten Bewertungskriterien konnten maximal 20 Punkte pro Essen vergeben werden. Das beste Ergebnis wurde mit 18,86 Punkten an der Waldschule erreicht.

Für drei Kitas und die Grundschule Friedrichsthal entschied die Verwaltung. Dort hatten sich keine Eltern für die Bildung der Essenskommissionen gefunden, sagte die Amtsleiterin. Die Stadtverwaltung prüft derzeit - auf Wunsch von Eltern und der Politik - wie die Einrichtungen ab 2020 durch eine städtische Küche versorgt werden könnten.