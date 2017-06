Schon gut im Takt mit der Musik

artikel-ansicht/dg/0/

Punktetafeln suchte der Zuschauer beim Breitensportwettbewerb des 1. TSC Frankfurt vergeblich. "Bei diesen Wettbewerben wird eine vergleichende Wertung unter den Paaren vorgenommen. Wer tanzt in der Musik? Wer steht und balanciert gut? Die Rangfolge ergibt sich daraus, wer das am besten kann", beschreibt Tanzlehrerin Ute Golz vom ausrichtenden Verein.

Die Anforderungen haben Nick Beyer und Lisa-Marie Rische vom 1. TSC überzeugend erfüllt. Gleich vier Mal standen sie ganz oben auf dem Treppchen: Jeweils in den Altersklassen II (11 bis 13 Jahre) und III (bis 17) im Latein- und Standardtanz. Immer drei Tänze pro Disziplin mussten sie in den Vorrunden und Finals vorführen. "Mir liegt alles. Wir sind auch mit dem Ziel angetreten zu siegen", erzählt der 14-jährige Nick selbstbewusst. Mit seiner Tanzpartnerin ist ihm bei weiterer guter Entwicklung der Wechsel zum Turniertanz möglich, vor dem auch die vierfachen Platzierten Tomasz Szerka und Laura Lunk (1. TSC) stehen. Dort ist Kevin Feldt schon angekommen, er schaffte jüngst mit seiner Partnerin Josie Brandt den Aufstieg in die Juniorenklasse B. Beim Breitensportwettbewerb war er wie Jason Pierenz als Wertungsrichter eingesetzt. "Das ist schon ein anderes Gefühl. Als Tänzer meckert man manchmal über die Bewertung. Jetzt merkt man, wie schwer das ist, vor allem, wenn die Tänzer aus dem eigenen Verein kommen", schildert Kevin.

Insgesamt 22 Paare aus sechs Vereinen traten in der Halle an der Sabinusstraße an, fast 50 Starts kamen durch das teils mehrfache Auftreten der Paare zusammen. Beeindruckt war Ute Golz auch von ihrem Schützling Noah Gudlowski. "Er trainiert erst sein sieben Wochen, steht jetzt schon auf dem Parkett und hat es mit seiner Partnerin Andrea Böhnisch dreimal ins Finale geschafft. Das ist eine mega Leistung für ihn".

weitere Ergebnisse des 1. TSC:

Tomasz Szerka/Laura Lunk (2. AK II und III Standard, 3. AK II und III Latein)

Evelina Thaens/Leni Glatzel (3. AK I Standard)