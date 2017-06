Sicherer zur Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Oderberg (MOZ) Vor der Grundschule in Oderberg müssen Autofahrer in Zukunft runter vom Gas. Eine verkehrsrechtliche Anordnung zum Tempolimit 30 ist von der Unteren Straßenverkehrsbehörde genehmigt worden. Amtsdirektor Jörg Matthes zeigt sich zufrieden.

Wichtiger Schritt geschafft: Mit der Begrenzung auf Tempo 30 in der Berliner Straße hat das Oderberger Stadtparlament eine erste Hürde genommen. Aber auch die Schwedter Straße, wo die Busse fahren, soll für Kinder sicherer werden.

Seit mehreren Jahren hat die Stadt Oderberg versucht, den Bereich vor der Schule für seine Kinder sicherer zu gestalten. Die Bürgersteige vor der Schule sowie die Straße selbst ist in diesem Bereich sehr schmal und unübersichtlich. Die Verkehrssituation ist für Kinder im Grundschulalter schlecht einschätzbar.

Das Tempo in der Berliner Straße - zwischen Hausnummer 43 bis zur Kreuzung - auf 30 Stundenkilometer herabzusenken, soll nur eine erste Maßnahme zu mehr Sicherheit sein, die nun offiziell durch die Untere Verkehrsbehörde bestätigt worden ist. Eine entsprechende Information nahmen die Stadtverordneten am Mittwochabend zur Kenntnis.

In der Begründung ist zu entnehmen, dass gemäß Paragraph 45 der Straßenverkehrsordnung (StVO) Verkehrszeichen wie diese nur dort angebracht werden dürfen, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich wird. Im Falle der Berliner Straße sei der Umstand gegeben, dass auch aufmerksame Verkehrsteilnehmer eine Gefahr eventuell nicht oder nicht rechtzeitig erkennen können. Bei Straßen, an denen Kindergärten, Schulen oder Krankenhäuser gelegen sind, kann unmittelbar von einer Gefahr ausgegangen werden.

"Wir sind sehr froh darüber", erklärte Amtsdirektor Jörg Matthes auf Nachfrage. Der Entscheidung der Straßenverkehrsbehörde sei ein längerer Prozess vorausgegangen. Durch den Landesbetrieb Straßenwesen würden nun entsprechende Schilder angeschafft und in den nächsten Wochen aufgestellt werden. Für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer gilt aber nur ein zeitlich eingeschränktes Tempolimit - von Montag bis Freitag in der Zeit von sieben bis 16 Uhr.

Das Tempolimit wertet Jörg Matthes als ersten Schritt in die richtige Richtung. Dem müssten jetzt aber weitere folgen. Diese Maßnahme allein sei nicht ausreichend, um einen sicheren Schulweg zu gewährleisten. Aus seiner Sicht und auch aus der der Stadtverordneten stelle die Schwedter Straße (B 158), an der die Kinder mit den Schulbussen ankommen, eine weitere Gefahrenquelle dar.

Bemühungen dort eine Bedarfsampel zu errichten, waren bislang erfolglos geblieben. "Wenn ich das Verkehrsaufkommen dort sehe, halte ich das für angebracht", sagte Bürgermeisterin Martina Hähnel. Man wolle trotz Ablehnung daranfesthalten. Die Daten zweier mobiler Dialogdisplays, die vom 21. Februar bis 12. April dieses Jahres in der Schwedter Straße aufgestellt worden waren, sollen bei der Argumentation dafür helfen.

Die Auswertung der Daten hat gezeigt, dass am Standort nahe der Bushaltestelle, also im Tempo 30-Bereich, mehr als 50 Prozent der Fahrzeuge, die das Display während der Schulzeit passierten, zu schnell waren. Im Bereich des Parkplatzes, wo maximal 50 Stundenkilometer gestattet sind, waren es im angegebenen Zeitraum immerhin 22 Prozent der Fahrer, die zu schnell waren. Um weitere Fakten als Beleg zu gewinnen, schlug Martina Hähnel vor, das Dialogdisplay zu einem anderen Zeitpunkt nochmal an einen anderen, besser geeigneten Standort zu positionieren.

Die Idee Schülerlotsen einzusetzen, fand im Gremium bislang keinen Anklang. "Viel zu gefährlich", so Jörg Matthes.