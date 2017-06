Freienwaldes Tennis-Herren erfolgreich

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Gut erholt von der überraschend deutlichen 1:8-Heimpleite im Bezirksligaspiel gegen Spandau/Kladow zeigten sich die Bad Freienwalder Tennis-Herren. Die Kurstädter setzten sich im Gastspiel beim TC Lankwitz III, ohne wirklich gefordert zu werden, mit 7:2 durch. In den Einzelpartien sorgten Rico Hörnke, Rolf Jahnke, Burkhard Hillert, Detlef Zenker und Lorenz Gold mit mehr oder weniger deutlichen Siegen für eine beruhigende 5:1-Führung. Lediglich Torsten Fredrich musste eine Niederlage in den Einzeln quittieren. Auch in den abschließenden Doppelbegegnungen ließen die Kurstädter keinerlei Spannung mehr aufkommen. Vielmehr sorgten Hillert/Zenker und Jahnke/Pietsch für klare Verhältnisse. Da spielte es dann auch kleine Mandoline, dass Hörnke/Gold im dritten Spiel unterlagen.