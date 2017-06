Von Rosen und Rock bis zu Riesenfeuerwerk

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Das Auto sollten Besucher der 52. Rosentage am Stadteingang von Buckow zurücklassen. Gibt es doch vom Parkplatz Berliner Straße/Jugendherberge am Sonnabend (14-18) und Sonntag (12-17 Uhr) kostenlosen Shuttle-Service. Vom Parkplatz Weinberge am anderen Stadteingang ist es ein kleiner Spaziergang zu den Veranstaltungen.