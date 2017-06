artikel-ansicht/dg/0/

Lobetal (MOZ) Gäste aus ganz Deutschland schauen vorbei, wenn die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal ihr 112. Jahresfest feiert. In diesem Jahr steht die traditionsreiche Feier im Grünen ganz im Zeichen des 150-jährigen Bestehens seines Dachverbands, der Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581693/

"Gemeinschaft verwirklichen mit Herz und Sinn" - so ist dieser 18. Juni überschrieben, an dem die selbstständige Diakonieeinrichtung in Lobetal ihr 112. Jahresfest eröffnen wird. Die Erwartung ist groß, immerhin werden dort auch einige prominente Gäste anzutreffen sein. Angekündigt haben sich zum Beispiel die brandenburgische Landtagspräsidentin, Britta Stark, der Präsident der Diakonie Deutschland, Pfarrer Ulrich Lilie, oder die Direktorin des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Barbara Eschen.

Die Feierlichkeiten stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen des 150-jährigen Bestehens der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Und weil das Fest im Grünen üblicherweise an seiner Tradition festhält, soll der Startschuss zum Jahresfest auch in diesem Jahr mit einem stimmungsvollen Festgottestdienst unter freiem Himmel in der Waldkirche begonnen werden. Für Pastor Johannes Feldmann, Vorstand und Vorsitzender der Geschäftsführung, bekommt die Festpredigt eine emotionale Komponente. Er wird während des Gottesdienstes feierlich von seinem Amt entpflichtet.

Ansonsten soll von 10 bis 16 Uhr ein vielfältiges Programm die Gäste in die Ortschaft Lobetal locken. Dabei kommen auch Familien nicht zu kurz, denn es werden unter anderem Kinderreiten, eine Erlebnisrutsche, Seifenblasen, der Verkauf von Grünpflanzen und kreatives Arbeiten auf dem Plan stehen. Im Bibelzelt werden um 13 Uhr Diakoniepräsident Lilie sowie der Journalist und Autor Hajo Schumacher mit dem Lobetaler Geschäftsführer Martin Wulff zum Tagesthema diskutieren. Dort sollen auch Ergebnisse eines Fotowettbewerbes von Menschen mit Behinderungen vorgestellt werden.

Während einer der Führungen können Besucher außerdem die Gelegenheit nutzen, um den Ort ein wenig näher kennenzulernen. Da Lobetal zudem ein großer und attraktiver Arbeitgeber in der Region ist, werden Gäste am Stand des Personalbereiches mit Informationen zu Job und Karriere versorgt. Auf der Bühne am Dorfplatz wird Global Folk von der Berliner Frauenband "Zucker und Zimt" für Stimmung sorgen.

Zum Tagesabschluss haben Schülerinnen und Schüler des Diakonischen Bildungszentrums ein szenisches Spiel in der Waldkirche vorbereitet. Am Vorabend der Jahresfeier findet um 17 Uhr ein Konzert in der Bernauer Marienkirche mit Bläsern und Sängern aus Bernau, Bethel, Biesenthal, Klosterfelde und Lobetal statt.