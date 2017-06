Wo einst Papier geschöpft wurde

artikel-ansicht/dg/0/

Papier wird in Spechthausen schon seit 60 Jahren nicht mehr geschöpft. 1957 endete die Produktion in der Fabrik, deren Entwicklung den kleinen Ort prägte. "Ohne den Betrieb gäbe es Spechthausen nicht", sagt Jörg Müller vom Ortsbeirat bei der Enthüllung der Info-Tafel vis-à -vis dem einstigen Werk. "Und ohne Finowkanal gäbe es die Fabrik wiederum nicht", fügt Hartmut Ginnow-Merkert hinzu. Womit der Vorsitzende des Vereins "Unser Finowkanal" denn den Bogen spannt. Zur Wasserstraße und zur industriellen Entwicklung entlang dieser. Sowie zum Projekt "Finowtal - Industrie. Kultur. Landschaft."

Im Rahmen einer Gemeinschaftsarbeit haben die Kommunen Eberswalde und Schorfheide sowie der Verein "Unser Finowkanal" einen Erlebnispfad entwickelt, der Besucher mit 400 Jahre Industriegeschichte in der Region sowie mit 16 Industriedenkmalen (13 in Eberswalde, drei in Schorfheide) bekannt macht. An jedem dieser Denkmale informiert eine Tafel. Spechthausen bildet gewissermaßen den Abschluss. Vorerst.

Denn schon hat Ginnow-Merkert - mit Blick auf das Jubiläum "100 Jahre Staatliches Bauhaus" neue Ideen. "Ich denke da an die Kupferhäuser in Finow", so der Vereinsvorsitzende, von dem vor einigen Jahren auch die Initiative ausgegangen war. Mit einer Beschilderung der Borsighalle und des Waggonaufzugs. "Und daraus ist, wie man sieht, eine wunderbare Serie geworden." In West-Ost-Ausdehnung reicht der Pfad nunmehr von der Hubertusmühle in Finowfurt bis zur ehemaligen Rundfunkversuchsanstalt in Eberswalde. Auf der Strecke liegen etwa Eisenspalterei, das Kraftwerk Heegermühle sowie Kupferhammer.

"Wenn wir die touristische Entwicklung voranbringen wollen, dann müssen wir - stärker noch als bisher - die Industriekultur hervorheben, neben dem Finowkanal", befindet Bürgermeister Friedhelm Boginski. Trotz des Niedergangs zahlreicher Betriebe sei die Industriekultur, seien die architektonischen Denkmale gleichwohl ein Pfund der Region.

Welchen Wandel einstige Vorzeigeunternehmen im "Märkischen Wuppertal" vollziehen können, dies wird bei einem Rundgang durch die einstige Papierfabrik Spechthausen deutlich. Bernhard Haselmaier, seit 2009 Eigentümer des Grundstückes, zeigt den Honoratioren sowie den Partnern des Projektes das Gelände, das nach 1957, also nach der Einstellung der Papierproduktion, durch die NVA genutzt wurde. Heute leben auf dem weitläufigen Areal Haselmaiers Angaben zufolge um die 30 junge Leute, zum Teil bereits mit Kindern. Darunter viele Studenten oder ehemalige Studenten. Hinzu kämen etliche Künstler, die in Spechthausen Ateliers und Werkstätten nutzen. Dort also arbeiten. Die ersten Neuen waren 2012 eingezogen. Es vergehe kaum eine Woche, da er nicht ein Anfrage erhalte. Gerade sei er dabei, 45 weitere Wohnungen auszubauen, zeigt der gebürtige Saarländer den Gästen. Nein, Werbung mache er nicht. Es spreche sich einfach rum. Mund-zu-Mund-Propaganda, das sei die beste Reklame. Der Weg führt vorbei an einem Kompost-Klo, an alternativen Gärten, an einem kleinen Spielplatz - ein Quartier mit dem Charme einer Kommune, wie die Teilnehmer finden. Jörg Müller versichert: "Das klappt hier wunderbar. Wir arbeiten ausgezeichnet zusammen. Und selbst bei Partys gibt es keinerlei Beschwerden." Auch das Sommerfest am 24. Juni gestalte man gemeinsam.

Zum Industriepfad ist eine Begleitbroschüre erschienen. Sie ist u. a. im Rathaus erhältlich.