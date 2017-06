40 Jahre Jugendchor

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einer Matinee feiert der Jugendchor der Singakademie am Sonntag sein 40-jähriges Bestehen. Das Geburtstagskonzert beginnt um 11 Uhr in der Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach".

Auf den Begriff "Festkonzert" wird absichtlich verzichtet. Denn die jungen Damen um Chorleiter Rudolf Tiersch wollen sich ihren Gratulanten nicht festlich-feierlich, sondern fröhlich-beschwingt präsentieren. Entsprechend ist die Matinee auch mit "Put A Little Love In Your Heart" (Pack ein bisschen Liebe in dein Herz), einem fast 50 Jahre alten Lied von Jackie DeShannon, überschrieben. Die Gäste in der Konzerthalle können sich freuen auf Poptitel, sommerliche Melodien und lebensfrohe Lieder. Mitsingen wird auch ein Chor ehemaliger Chormitglieder.

Der Kinderchor der Singakademie war 1977 gegründet worden und hatte zeitweise mehr als 100 Sänger. Viele Jahre sangen Mädchen und Jungen gemeinsam. Heute ist der Jugendchor ein reiner Mädchenchor.