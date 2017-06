Amtsausschuss stimmt für Stellungnahmen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Weitere Stellungnahmen zur Gründung eines Schulzentrums in Neutrebbin sollen durch den Amtsdirektor und den Vorsitzenden des Amtsausschusses des Amtes Barnim-Oderbruch im Rahmen einer Eilentscheidung einbezogen werden. Das hat der Amtsausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend im Saal der Verwaltung in Wriezen einstimmig beschlossen.