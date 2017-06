Blumenfest und Oldtimer-Schau

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow/Gusow (MOZ) Die Manschnower krönen am Sonnabend, beim Blumenfest, ihre diesjährige Blumenprinzessin oder den Blumenprinzen. Am Gusower Baggersee sind Fahrzeugfans zum Oldtimertreffen und Teilemarkt an der richtigen Adresse.