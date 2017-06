Hoffnung auf 100 Prozent Förderung

artikel-ansicht/dg/0/

Wenn es nach Stephan Holländer geht, soll in Fredersdorf-Nord ein christlicher Bewegungskindergarten entstehen. "Jetzt, wo ein Kitaneubau wieder in aller Munde ist, ist die Gelegenheit für uns günstig", sagt Stephan Holländer. Mit dabei sind auch seine Frau Dorothee Holländer, die selbst Pädagogin ist, und die zweifache, junge Mutter Teresa Maaß. "Solch ein Angebot gibt es hier bisher noch nicht", sagt Teresa Maaß. Ein Verein, der die Trägerschaft für die Kita übernimmt, befindet sich in Gründung. Neun Gründungsmitglieder, die alle auch Mitglied der Landeskirchlichen Gemeinde sind, haben sich zusammengefunden. Nun, wo das Interessenbekundungsverfahren veröffentlicht ist, wollen sich die Mitglieder bewerben. "Wenn wir von der Gemeinde grünes Licht bekommen, könnten wir sofort losgehen", sagt Stephan Holländer. Auch das Konzept stünde schon. Dorothee Holländer hat acht Jahre Erfahrung als stellvertretende Einrichtungsleiterin und will, wenn es dazu kommt, die christliche Kita leiten. "Es gibt die evangelische Grundorientierung, aber man muss kein Christ sein, um bei uns mitzumachen." Das gelte sowohl für das pädagogische Fachpersonal als auch für die Kinder.

Sehr wichtig für die Initiatoren ist auch ein gutes Arbeitsumfeld für die Angestellten. Ihr Vorteil sei, dass sie die Landeskirchliche Gemeinschaft hinter sich haben, die sich, nach Aussage von Stephan Holländer, für das Projekt und dessen Unterstützung ausgesprochen hat.

Rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt der Verein für den Neubau seiner christlichen Kita. Neben Gruppenräumen und einem Krabbelbereich gibt es auch Nischen und Hochebenen, wohin sich die Kinder zurückziehen können. "Ich gehe davon aus, dass der Bau zu 100 Prozent gefördert wird, einen Plan B gibt es nicht", betont Stephan Holländer. Neben Fördermittel aus dem neu aufgelegten Investitionsprogramm "U 4" der ILB und dem Anteil der Gemeinde, hoffen das Ehepaar Holländer und die Gründungsmitglieder des Vereins auf Spenden und Unterstützer.

Im September 2018 könnte der Betrieb aufgenommen werden, sofern die christliche Kita den Zuschlag beim Interessenbekundungsverfahren erhält.

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann per E-Mail unter sthollaender@web.de Kontakt aufnehmen.