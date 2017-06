Wohnen im Alter und Mode für Mollige

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) 53 Aussteller haben am Donnerstag im Rahmen des 12. Aktionstages "Helfende Hände" ihre Stände im Spitzkrug Multi Center (SMC) aufgebaut und informieren die Besucher zu den Themen Gesundheit, Mobilität und Betreuung im Alter. Mit der Veranstaltung geht die diesjährige 24. Brandenburgische Seniorenwoche in Frankfurt zu Ende.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581704/

"Mit dem SMC als Veranstaltungsort sind wir sehr zufrieden", sagt Mitorganisatorin Martina Nikelski vom Pflegestützpunkt Frankfurt. Im Vorjahr war der Aktionstag erstmals vom Oderturm in das Einkaufscenter mit dem gläsernen Pyramidendach im Frankfurter Norden gezogen. "Der Standort ist gut erreichbar und hat uns neue Besucher aus dem Umland gebracht", sagt Martina Nikelski.

Das Angebot der Aussteller ist vielfältig: Sozialverbände und Beratungsstellen präsentieren sich neben Pflegediensten, Sanitätshäusern,Wohnungsunternehmen und Seniorenheimen. Auch eine Logopädie und eine Ernährungsberatung sind vor Ort. "Ein Höhepunkt sind der Bereich Sicherheit und Prävention, der im Alter eine besondere Bedeutung bekommt", sagtMartina Nikelski. Dazu wurden erstmals die Verkehrswacht, die Feuerwehr und Präventionsberater der Polizei eingeladen.

Hannelore Wilhelm informiert sich bei Mandy Ibsch von der Tricus Lounge über Zahnersatz. "Das Thema Zähne ist für viele Leute mit Angst und Schmerzen belastet", hat Mandy Ibsch festgestellt. Sie rät, schlecht sitzenden Zahnersatz nicht zu ignorieren, da dieser andere gesundheitliche Probleme nach sich ziehen könne. Am Stand der Wohnungswirtschaft (Wowi) beantwortet Mitarbeiterin Doris Kühl zahlreiche Fragen zum altersgerechten Badumbau. "Duschen sind für Senioren oft sinnvoller als Wannen. Wir unterstützen beim Umbau und informieren über Finanzierungsmöglichkeiten", sagt sie. Zudem werden die Angebote in den beiden Seniorentreffs in Nord und Süd sowie die Aktivitäten des Wowi-Seniorenbeirats vorgestellt. Letzterer berät das Unternehmen und gibt Hinweise, unter welchen Bedingungen das eigenständige Wohnen im Alter auch weiter möglich ist. "Schwerhörige brauchen beispielsweise Rauchmelder mit Lichtsignalen", erklärt der Beiratsvorsitzende Adolf Ferber (89).

Zum Aktionstag gehört auch ein Bühnenprogramm. Viel Applaus bekommen die XXL-Models aus dem Haus der Begegnung. Sie präsentieren Mode, die Magdalena Owczarek aus Slubice entworfen hat. Ihr Label "Perlage Magdalena" richtet sich speziell an kurvige Damen. "Leider ist schöne Mode für Mollige schwer zu finden. Es wäre toll, wenn es diese Kleidung auch in einer Boutique in Frankfurt zu kaufen gäbe", sagt Angelika Henkel. Sie leitet das Haus der Begegnung, wo rund 60 Selbsthilfegruppen koordiniert und unterstützt werden.