Parkplätze bleiben gesperrt

Schwedt (MOZ) Warum die Parkplätze hinter dem ehemaligen Zollgebäude an der Grenze nicht von Einheimischen und Touristen genutzt werden können, fragte kürzlich eine Schwedterin am MOZ-Lesertelefon. Die Stadt Schwedt hob auf diese Frage die Hände, verwies auf die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und leitete die Anfrage weiter.

Im Auftrag der Bundesverwaltung antwortete Thorsten Grützner: "Seit die Bundespolizei die dienstliche Nutzung des Zollgebäudes aufgegeben hat, ist die Immobilie ungenutzt. Die Parkflächen vor dem Zollgebäude, die Sie ansprechen, gehörten zur ehemaligen Zollabfertigung und wurden für die LKW-Abfertigung genutzt. Die noch vorhandene Parkfläche hinter dem Gebäude diente als Parkplatz für die Bediensteten.

Dadurch, dass die Liegenschaft ungenutzt ist, sowie durch ihre Lage kommt es leider immer wieder zu Vandalismus und illegaler Müllablagerung. Die Liegenschaft wurde daher aus Gründen der Verkehrssicherheit abgesperrt. Um die Verkehrsflächen zu erreichen, müsste der Verkehr über die gesamte Liegenschaft geleitet werden. Aufgrund des baulichen Zustandes der Verkehrsflächen wie offene Schächte und Leitungsgräben kommt eine öffentliche Nutzung nicht in Betracht. Zudem wäre eine öffentlich-rechtliche Nutzung derzeit auch nicht zugelassen.

Mit ungewöhnlich scharfen Worten hatte sich Bürgermeister Jürgen Polzehl bereits 2013 bei der zuständigen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über den Zustand der ehemaligen Grenzkontrollanlagen an der polnischen Grenze beschwert. In einem Schreiben an die Bundesbehörde droht Polzehl: "Dass der Bund seine Immobilie und die Liegenschaft (...) verwahrlosen lässt und dass auch noch an exponierter Stelle, werde ich nicht hinnehmen. Ich fordere Sie auf, unverzüglich zu handeln." Die Stadt forderte damals, dass die Anlagen zurückgebaut werden und das Areal ordentlich hergerichtet wird.

Seit 2008 sind die Grenzanlagen auf dem ehemaligen Zoll-Areal an der B 166 stillgelegt. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hatte den Rückbau der Anlagen immer wieder öffentlich versprochen, und zwar seit dem Jahr 2009.