350000 Euro gehen nach Marienwerder

Bernau/Eberswalde (MOZ) Der Landkreis gewährt der Gemeinde Marienwerder eine einmalige Zuwendung in Höhe von 350000 Euro für die Erneuerung der Dichtung am Werbellinkanal. Das Geld muss die Gemeinde nicht zurückzahlen. Sie hat lediglich nachzuweisen, dass sie die Zuwendung zweckentsprechend verwendet hat. Sollte Marienwerder allerdings erfolgreich Ansprüche gegen die beauftragten Planungs- und Bauunternehmen durchsetzen, muss es die Zuwendung an den Landkreis ganz oder teilweise zurückgeben. Das hat der Kreistag am Mittwochabend einstimmig beschlossen.