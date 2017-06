Anstehen zur Blutspende im DRK-Mobil

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Schlangestehen vor dem Westend-Kino. Stundenlang harrten am Mittwoch teilweise Eberswalder am "Movie Magic" aus, um in den Bus zu kommen. In das Blutspendemobil des Deutschen Roten Kreuzes. Am Weltblutspendetag wollten 89 Bürger 500 Milliliter ihres Lebenssaftes geben. 85 wurden am Ende für den Aderlass zugelassen, darunter 22 Erstspender. "Das ist ein hervorragendes Ergebnis, eine tolle Resonanz, die uns echt überrascht hat", bedankt sich Ines Rein, Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost, bei den vielen Spendern, vor allem wegen der langen Wartezeit. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität im Bus - nur vier Liegen und ein Arzt - kam es zum "Stau". Die Spender erhielten als Dankeschön eine Freikarte fürs Kino.

Am 3. Juli startet dann die Sommeraktion. Bis zum 22. September erhalten Spender als "Belohnung" eine Kühltasche. Bekanntlich sind während der Urlaubs- und Ferienzeit sowohl Konserven als auch Spender knapp. "Wir haben unsere Spender in Brandenburg vorab online über das Präsent für die Aktion abstimmen lassen", so Rein. Dabei habe die Kühltasche das Rennen gemacht. Auch nach dem Urlaub müssten Spender mitunter zunächst pausieren - wegen möglicher Infektionen. Der Fokus liege derzeit unter anderem auf dem Zika-Virus, dem West-Nil-Virus sowie der Malaria. Weshalb Reisen etwa nach Amerika, Kanada, Vietman, Indien und teilweise sogar Österreich eine Pause erforderlich machen.

In puncto Blut werden derzeit vor allem die Gruppen A, B und O, jeweils Rhesus-negativ, gesucht. Laut DRK-Barometer sind dort die Bestände "beunruhigend gering". Die Eberswalder, so Rein, tragen mit ihrer hohen Spendebereitschaft dazu bei, die Reserven aufzufüllen. Wegen des großen Zuspruchs sei das DRK dabei, die Termine und die Orte zu erweitern. Angeboten werden Termine beim Pflegedienstleister Vivatas, im Behördenzentrum Südend sowie im Bürgerhaus im Brandenburgischen Viertel. Die größte Kapazität biete der monatliche Termin im Paul-Wunderlich-Haus mit zwei Ärzten und sechs Spendeplätzen. Der Bus sei lediglich am Kino im Einsatz, das nächste Mal am 18. Oktober.

Nächste Termine: 27.6. sowie 25.7. ab 13 Uhr im Kreishaus