Tauziehen um Buslinien

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581709/

"Ohne Bus kein Bahnanschluss" oder "Keine Busse - keine Zukunft" steht auf Protestschildern, die aufgebrachte Bürger vor den Plenarsaal gestellt haben. Sie versperren den Abgeordneten den Weg zur Sitzung, weil sie mit ihnen reden und wiederholt ihre Sorgen äußern wollen. Die meisten kommen aus der Region um Lychen und Templin. Dort hat die Fahrplankürzung im Busverkehr am stärksten zugeschlagen. Das Problem: Für die Ferienregion Lychen ist der im Nachbarkreis Oberhavel liegende Bahnhof Fürstenberg der nächstliegende Anschluss. Doch gerade dorthin hat die Kreisverwaltung im Dezember aus Sparsamkeitsgründen die Buslinien kappen lassen. Seitdem kocht der Ärger. "Wir müssen uns doch an den Pendler- und Touristenströmen orientieren und nicht umgekehrt", schimpft der CDU-Landtagsabgeordnete Henryk Wichmann.

Vor allem Hoteliers und Gastronomen hören nicht auf, Alarm zu schlagen. Denn gerade ihre Berliner Gäste kommen zunehmend mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Uckermark statt mit dem Auto. "Um weiteren Schaden zu begrenzen, sollte in der Hauptsaison bis zum nächsten Fahrplanwechsel der alte Fahrplan wieder in Kraft treten", so die Forderung der Fraktion Grüne/Rettet die Uckermark. Doch daraus wird nichts. Denn vor allem Linke und SPD wollen keine Einzelfälle aus dem einmal beschlossenen Nahverkehrsplan herauslösen oder bevorzugen.

Jetzt sollen neue Geldgeber die umstrittenen Buslinien mitbezahlen. Vize-Landrat Bernd Brandenburg (SPD) führt gerade Gespräche mit dem Landkreis Oberhavel zur Beteiligung an der Fürstenberger Strecke. Und auch die Städte sind aufgefordert, Sonderwünsche selbst zu bezahlen. Schwedt finanziert seit Jahren einen ausgedehnteren Stadtverkehr mit. Angermünde gibt Geld für den Tourismus-Biberbus dazu. Lychen zahlt bislang jedoch nichts extra in die Kasse, so die Information von Landrat Dietmar Schulze.

Steht bald schon die nächste Streichrunde bei den Buslinien bevor? Um das zu verhindern, hat sich jetzt der Kreistag hinter einen überraschenden Antrag der Bauern-Fraktion gestellt. Brandenburg sei das einzige Bundesland, dass sich finanziell nicht am öffentlichen Nahverkehr beteiligt, kritisiert der Kreistagsabgeordnete Achim Rensch. Er fordert den Landrat auf, das Land in die Verantwortung zu nehmen und weitere Landkreise zu mobilisieren.

Hintergrund des gesamten Ärgers ist die jahrelange unzureichende Finanzierung der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft durch den Kreis als Hauptgesellschafter. So kam es im Herbst zu der kuriosen Situation, dass der Kreistag mehr Geld für die Buslinien bewilligte, am Ende aber 300 000 Fahrplankilometer gestrichen werden mussten.

Nun soll ein neuer Nahverkehrsplan erarbeitet werden. Die Fraktionen folgen damit einem Vorschlag der CDU, den im Dezember in Kraft tretenden Fahrplan diesmal vorher mit den Bürgermeistern und Amtsdirektoren abzustimmen. "Dabei sollten überregionale Bahnhaltepunkte" stärker berücksichtigt werden.