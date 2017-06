Kritik am Einsatz der Polizei

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Wegen des aggressiven Auftretens einiger Polizisten bei den Demonstrationen am Mittwoch in Bernau wird sich Kerstin Kühn, die Barnimer Kandidatin der Linken für die Bundestagswahl in diesem Jahr, beim Polizeipräsidenten schriftlich beschweren. Wie sie sagte, seien zwei Passanten und sie in Höhe der ehemaligen Post von Polizisten vehement geschubst worden, so dass sie fast hingefallen wären.