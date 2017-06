Ex-Bundesministerin auf Ost-Tour

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Sie hätte dem Parteikollegen nicht absagen wollen. Und die Unterstützung von Familien sei im Moment ja das Top-Thema, "bei uns in der SPD", sagt Manuela Schwesig. So ist sie am Donnerstag wie vereinbart zu Besuch nach Finowfurt gekommen. Mit Stefan Zierke, dem Bundestagsabgeordneten der Sozialdemokraten in der Region, sah sich die aus Seelow (Märkisch-Oderland) stammende Politikerin in der Kita "Zwergenstube" um. Verabredet hatte sie den Termin noch als Bundesfamilienministerin.

Erst heißt es, Schwesig treffe etwas früher als erwartet ein. Es wird dann doch später. Dafür nimmt sich die SPD-Frau in der "Zwergenstube" Zeit. Bis zum nächsten Termin - dem Seniorentreff ein paar Hundert Meter weiter - wären es eigentlich nur zehn Minuten. Schwesig bleibt länger als eine halbe Stunde.

Eine große Abordnung von den Johannitern, die die Vorzeigekita mit 110 Plätzen in dem 2013 mithilfe von Bundesmitteln für unter Dreijährige fertiggestellten Neubau betreiben, bis hin zu Vertretern des Berlin-Brandenburger Landesvorstandes, hat auf die Ex-Familienministerin gewartet. Manuela Schwesig gibt allen einzeln die Hand.

Das Händeschütteln setzt sie bei den Kindern fort. Pia und Leopold etwa stellen sich vor. "Ein Name schöner als der andere", kommentiert die 43-Jährige, die 2016 zum zweiten Mal Mutter wurde. Dann spielen die Kinder kleine improvisierte Theaterszenen. Die etwa 15 Vier- bis Sechsjährigen sind, angelockt durch das Angebot, das Schauspielerin und Theaterpädagogin Swantje Henke in der Kita unterbreitet und das nun Anlass für den Politikerbesuch ist, zusammengekommen. Wie weitere zehn Einrichtungen im Barnim fördert der Bund die "Zwergenstube" seit April als Sprach-Kita. Vier Jahre lang gibt es Geld für eine Sprachfachkraft wie Henke. "Spannend, dass ich das jetzt mal praktisch sehe. Wir wollen das Programm noch ausweiten", sagt Manuela Schwesig. Die Förderung hat sie als Familienministerin aufgelegt. Nicht allein, betont sie und bedankt sich bei Zierke. "Es kam von den Abgeordneten, dass wir damit auch in die Fläche gehen müssen." Ursprünglich ging es um eher in Großstädten gelegene Brennpunktkitas. In der "Zwergenstube" ist der Anteil bildungsschwacher Familien aber gering - anders als in der Sprach-Kita "Gestiefelter Kater" im Eberswalder Brandenburgischen Viertel, die Zierke sich tags zuvor ohne Schwesig angesehen hat.

Nach Finowfurt geht es für die Vize der Bundes-SPD noch nach Magdeburg. Am Vormittag war sie bereits in Neuruppin. "Eine Art Ost-Tour", sagt sie. Die Kitas werde sie weiter im Blick haben, verspricht sie noch.

Wenn Manuela Schwesig am 4. Juli vermutlich Regierungschefin Mecklenburg-Vorpommerns wird, wo sie auch seit Langem lebt, sieht sie ihre eigene Familie zwar öfter. "Aber der Spagat Beruf-Familie bleibt auch für mich erhalten", sagt sie.