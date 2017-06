Circus Ascona baut seine Manege auf

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Mit kräftigen Hammerschlägen wurden die Heringe auf dem Wriezener Schützenplatz eingeschlagen. Spätestens am Sonnabend muss alles fertig sein, sagte Nicole Köllner vom Circus Ascona. Denn dann will die zehnköpfige Zirkusfamilie allen Interessierten ein buntes Programm bieten. "Wir beziehen die Kinder ganz viel mit ein", sagte Nicole Köllner beim Aufbau am Donnerstag. "Am Ende des Programms wird es ein große Polonaise durchs Zelt geben."