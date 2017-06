Baustart in der einstigen Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Reichenberg (MOZ) Am künftigen Gesundheits- und Lebenszentrum "Thomas Müntzer" in der einstigen Schule von Reichenberg sind die Arbeiten angelaufen. Ein kunstvoll verziertes Bauschild weist nun auch von außen darauf hin.

Informationen: Vorm Herrenhaus in der Hoppegartener Rudolf-Breitscheid-Straße hängen interessante Plakate. Hier findet am Sonnabend auch das Fest zwischen Schloss und Kirche statt. © Thomas Berger

Seit Januar, vor allem über die kalte Jahreszeit hinweg, haben Initiatorin Dolores Rindfleisch und drei, vier andere Frauen fleißig gestrickt und gehäkelt. Nicht etwa Schals oder Topflappen - vielmehr haben ein ausrangierter Rollstuhl, zwei Rollatoren und ein Kinderfahrrad ein kunstvolles, farbenfrohes Kleid aus Wolle erhalten. Montiert wurde alles dieser Tage noch in einem gemeinschaftlichen Einsatz auf zwei Seitenpodesten am Bauschild vor dem ehemaligen Schulgebäude.

Schon lange warten die Reichenberger und viele Einwohner umliegender Orte, die den bisherigen Projektvorlauf hoffnungsvoll verfolgt haben, auf den Baubeginn, der offiziell vor einigen Wochen erfolgt ist. Derzeit sind es vor allem noch ein paar Abriss- und Beräumungsarbeiten sowie weitere vorbereitende Schritte, bevor es dann mit Neuinstallationen richtig losgeht. So sollen als nächster großer Schritt die Fenster ersetzt werden, kündigt Architektin Grit Schulze an. Ihr Petershagener Büro hat nicht nur die Pläne erarbeitet, sondern steht dem Förderverein auch baubegleitend weiter zur Seite. Schon mehrere Hürden wurden gemeinsam genommen, eine sehr enge Kooperation ist daraus erwachsen, wie sich auch im Umgang der Partner zeigt.

Genau sieben Jahre ist es jetzt im Juni her, seit der Verein gegründet wurde. Seither musste dieser vor allem Geduld, Zuversicht und Hartnäckigkeit aufbringen. Mehrfach stand das ehrgeizige Projekt, das bis hinauf in die Landesregierung viel Zuspruch erfuhr, auf der Kippe. Zunächst wurde ein Optionsvertrag mit der Gemeinde geschlossen, die auf Anraten des Amtes wegen bestimmter Risiken 2014 von der Ursprungsvariante Erbbaupacht abrückte. Vor zwei Jahren, im Juni 2015, setzten dann Amtsdirektorin Grit Brinkmann und Vereinsvorsitzende Käte Roos ihre Unterschriften unter den Kaufvertrag. Und auch nach dem positiven Vorentscheid der LAG Märkische Seen zu den Leader-Fördermitteln im Februar 2016 zog sich alles in der formellen Abarbeitung noch mehrere Monate hin, bis endgültig grünes Licht kam.

Trotz dieses weiteren Zeitverzugs halten Verein und Partner am Zeitplan fest, die Räume im Erdgeschoss vielleicht schon im Dezember, spätestens aber bis Februar 2018 bezugsfertig zu haben. Die Nutzer stehen ohnehin schon lange gewissermaßen Gewehr bei Fuß. Mit den künftigen Betreibern des Dorfladens, einem Buckower Ehepaar, stehen demnächst letzte Gespräche vor dem Vertrag an. Und der Träger der Tagesklinik, so ist es angedacht, könnte günstigenfalls auch Betreiber der Kita werden. Die momentan noch kommunale Einrichtung soll mit in die alte Schule umziehen, wo es reichlich Platz gibt. Das bisherige Domizil platzt wegen enormer Nachfrage aus allen Nähten. Auf 30 Kinder ausgelegt, werden mit Sondergenehmigung bereits 38 betreut. Nicht einmal das reicht aber, um alle Familien aus der Gemeinde zu versorgen. Im Gesundheits- und Lebenszentrum, von Grund auf generationsübergreifend ausgelegt (auch der Jugendclub soll dort einen Platz finden), gäbe es aber auch tolle Synergieeffekte in der Begegnung zwischen den Steppkes und den Betreuten der Tagesklinik.

Die Dorfladen-Betreiber in spe planen zudem ein kleines Bistro, das in der Kapazität ausbaubar wäre, wenn die Bauabschnitte zwei und drei sowie die Wiederinbetriebnahme der Turnhalle erfolgen. Auf deren Dach sollen jetzt schon einmal Solarmodule installiert werden, auch Anschlüsse werden bis an die Halle heran gelegt.

Die Gesamtinvestition beläuft sich auf geschätzte 1,8 Millionen Euro. Das Zentrum soll mit der Tagesklinik und anderen Teileinrichtungen 15 umliegenden Dörfern mit 5000 Einwohnern dienen.