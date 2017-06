Rettungsaktion für Storchen-Nachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Eine herzzerreißende Rettungsaktion mit der Feuerwehr sorgte in Schmargendorf für Aufsehen. Ein Storchenküken war aus dem Nest an der Dorfkirche gefallen. Bei den Schmargendorfern war die Freude groß, als sich in diesem Jahr endlich wieder Nachwuchs in ihrem Storchenhorst zeigte. Zwei Storchenkinder lugten schon ab und zu über den Nestrand und die Eltern flogen permanent zur Futtersuche aus. Im vergangenen Jahr hatte das Paar keinen Bruterfolg. Um so erschrockener waren die Schmargendorfer, dass nun eines der Jungen unter dem Horst lag. Eine Anwohnerin fand das noch lebende Flaumbällchen und alarmierte sofort die Verwaltung des Biosphärenreservates. Das Kleine wurde zunächst in Obhut genommen und über Nacht in einem Karton schön warm gehalten und gut gefüttert. "Der Kleine ist dem Ansehen nach erst knapp vier Wochen alt. Bei ihm erscheinen gerade erst die Federkiele, dennoch klapperte dieser winzige Adebar bereits mit seinem beachtlichen Schnabel wie die Alten und ließ sich äußerst lebhaft und hungrig die Bissen reichen", berichtet Beate Blahy von der Verwaltung des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, die bei der Rettungsaktion dabei war. Am nächsten Morgen wurde das Junge von der Naturwacht des Schutzgebietes abgeholt. Jedoch stand die Frage, wohin mit dem Bündel? "Mehrere Telefonate mit verschiedenen Aktiven im Storchenschutz führten zur Lösung: Tierarzt Ingo Börner in Milmersdorf, der schon unzähligen Wildvögeln geholfen hat, sagte ohne Umschweife zu, den Kleinen aufzunehmen und durchzufüttern, bis er selbstständig sein würde", erzählt Beate Blahy. Doch schließlich kam man zu dem Entschluss, das Tier wieder zu seiner Familie zu bringen, denn bei aller guten Pflege ersetzt ein Mensch die eigene Art nur unvollkommen. Die Stadtverwaltung und die Angermünder Feuerwehr erklärten sich sofort bereit, mit ihrer großen Drehleiter zu helfen. Als der Kleine hoch oben wieder ins Nest gesetzt wurde, gab es die große Überraschung: Dort tummelten sich vier weitere Jungtiere, alle sichtlich größer und kräftiger, weshalb vermutet wird, dass die Eltern das Kleinste aus dem Nest warfen, um für die anderen genug Futter zu haben.