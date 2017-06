Ameisen-Gipfel legt Vorgehen fest

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Auf dem "Ameisen-Gipfel" in Wandlitz sind am Donnerstag weitere Maßnahmen eingeleitet worden, um die von Ameisen befallene und außer Betrieb gesetzte Ampelanlage an der Bundesstraße 109 wieder nutzen zu können. Ein Einsetzen von Bioziden ist aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Die Rote Waldameise gehört zu den besonders geschützten Tierarten.