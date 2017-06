Volkssolidarität sammelt fast 19000 Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Angesichts der "erstaunlichen Spendensumme" hätten die "Bürger Frankfurts gezeigt, wie wichtig es ihnen ist, das Miteinander-Füreinander zu fördern sowie die Alterseinsamkeit zu verhindern", heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Teil der Spenden werde für die Aufrechterhaltung der Begegnungsstätte "Oderblick" in der Logenstraße 1 verwendet. Zudem können andere Einrichtungen und Projekte, beispielsweise in der Kita "Am Sonnensteig", die Seniorenstübchen Nord und Süd sowie Veranstaltungen der Mitgliedergruppen unterstützt werden.