Finowkanal in der Warteschleife

Dieser Antrag sprengte gleich in zweifacher Hinsicht den üblichen Rahmen. Zum einen hatten sich dafür Christdemokraten und Bündnisgrüne zusammen getan - eine sehr ungewöhnliche Konstellation im Barnimer Kreistag. Zum anderen war der Antragstext so ausgefeilt und die finanziellen Auswirkungen bis in das letzte berührte Produktkonto so detailliert aufgelistet, dass im Plenum Zweifel an der Urheberschaft des Antrages aufkamen. Schnell sprach sich herum, dass das Papier zur finanziellen Förderung der Übernahme der Schleusen am Finowkanal aus der Kreisverwaltung und nicht von CDU und Bündnisgrünen stammte.

Vorausgesetzt, die anliegenden Kommunen gründen einen Zweckverband und dieser ist bereit, die Schleusen am Finowkanal zu übernehmen, sollte mit dem Antrag schon jetzt besiegelt werden, in welchem Maße der Landkreis die Übernahme finanziell unterstützt. "Für den Betrieb der Schleusen werden beginnend ab 2018 in den Haushaltsplan jährlich 300000 Euro als Zuwendung eingestellt", lautete Punkt eins der eingereichten Vorlage. Mit Punkt zwei sollten nicht nur die bereits vom Kreistag beschlossenen 500000 Euro Investitionszuschuss, sondern noch einmal eine weitere Million Euro ausgeschüttet werden.

Doch der Wunsch von Landrat Bodo Ihrke (SPD), damit etwas Bewegung in die auf Eis gelegten Verhandlungen zwischen Bund und Finowkanal-Kommunen zur Übernahme der Schleusen zu bringen, ging nicht auf. Von den drei Koalitionspartnern Linke, SPD und CDU verweigerten ihm mit Linken und SPD gleich zwei die Gefolgschaft.

"Abzuwarten, wie sich die Kommunen entscheiden, finden wir falsch und fatal", begründete CDU-Fraktionschef Carsten Bruch den Antrag. "Es geht nur sehr schleppend vorwärts", beklagte Karen Oehler von Bündnis 90/Die Grünen das Engagement ihrer Fraktion. "Wir müssen selbst kreativ werden und dafür sorgen, dass die Region eine Chance hat mit dem Finowkanal", appellierte die Eberswalderin an die Abgeordneten des Kreistages. "Wir verharren in der Warteschleife. Jeder wartet auf den anderen und irgendwann ist die Zeit vergangen und die Chance auch."

Doch der Linke Lutz Kupitz kann "beim besten Willen nicht einsehen, warum ich einem, dem ich für eine Anschaffung bereits Geld gegeben habe und der dann nicht so richtig will, weiteres Geld geben soll". Torsten Jeran, der Fraktionsvorsitzende der SPD, ist sich sicher: "Der ganze Prozess ist noch sehr offen. Es gibt viele unbeantwortete Fragen: Wie sieht das Betreiberkonzept aus? Welche Rolle hat die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Finowkanal? Wer kümmert sich ums Marketing? Wie sieht die Beteiligung der Kommunen aus?", listet er auf. Für ihn steht fest: "Der Zeitpunkt für einen solchen Beschluss ist falsch." Selbst Landrat Ihrke hat seine Ansicht geändert: "Im Moment ist die Situation nicht entscheidungsreif. Es ist besser, die Entscheidung in den Dezember-Kreistag zu schieben", sagt er. So wird der Antrag von CDU/Bündnisgrünen mit den Stimmen von Linken, SPD und FDP abgelehnt und statt dessen ein Bekenntnis zur Unterstützung des Projektes Finowkanal ohne konkrete finanzielle Auswirkungen, eingebracht von der SPD, befürwortet.