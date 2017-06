Schnuppertraining für die Jüngsten

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mit der vierten Auflage eines Mädchen-Fußball-Tages macht der FSV Union Fürstenwalde am Sonnabend Werbung in eigener Sache. Von 9.30 bis etwa 11 Uhr steigt in der Bonava-Arena des Friesenstadions an der Hangelsberger Chaussee ein Probetraining, das sich an Mädchen der Jahrgänge 2007 und jünger richtet. Bei diversen Spielen und einem fußball-spezifischen Parcours hält der Verein Ausschau nach möglichen Talenten und hofft natürlich auf Zuwachs für seine Nachwuchs-Abteilung.