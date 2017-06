Radweg über Tortz teurer als geplant

artikel-ansicht/dg/0/

An einer gefahrlosen Verbindung von Bad Freienwalde nach Falkenberg arbeiten beide Kommunen schon lange. Immer wieder fehlte das Geld. Um den Förderantrag für den landwirtschaftlichen Wegebau des Amtes Falkenberg-Höhe und der Stadt Bad Freienwalde fristgerecht am 15. Mai einzureichen, habe er sich mit dem Amtsausschussvorsitzenden Peter Hartfiel abgestimmt. Das hat Holger Horneffer, Amtsdirektor des Amtes Falkenberg-Höhe, in der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses Anfang der Woche erklärt. Er hätte dessen Sitzung nicht abwarten können, weil sonst die Frist und die Chance auf Fördermittel verstrichen wären. Die aktuell beantragte Summe und die damit notwendigen Eigenanteile beider Vertragspartner, des Amtes und der Stadt, seien höher als in den Haushaltsplänen veranschlagt. Das Amt Falkenberg-Höhe sei federführend und damit für die Gesamtfinanzierung verantwortlich, erklärte der Amtsdirektor, der den Beschluss als Eilantrag vorgelegt hatte.

Ursache für den zeitlichen Engpass sei, dass das Land den ursprünglichen Förderantrag im Dezember vergangenen Jahres abgelehnt habe, erläuterte der Amtsdirektor. Die Förderrichtlinien hätten sich dahingehend geändert, dass das Land keine touristischen, sondern nur noch landwirtschaftliche Wege fördert. Darüber hinaus seien die Bedingungen verschärft worden.

Die Fördermittelstelle habe den Antragstellern eingeräumt, den Antrag in diesem Jahr neu zu stellen. Weil ein landwirtschaftlicher Weg breiter als ein Radweg ist, forderte das Land zusätzlich eine landschaftspflegerische Begleitplanung, die das Amt 22 000 Euro kostete. Da mehr Boden asphaltiert und damit versiegelt wird, sei eine Planung über Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen eingefordert worden, führte der Amtsdirektor weiter aus.

Die Gesamtkosten für den Weg betragen jetzt 2,1 Millionen Euro. Knapp 1,6 Millionen Euro übernimmt das Land. Den Eigenanteil teilen sich das Amt mit 262 900 Euro und die Stadt Bad Freienwalde mit 263 300 Euro.Eberhard Alberti, Mitglied im Amtsausschuss für Heckelberg-Brunow, fragte, ob die Wendung noch durch den ursprünglichen Beschluss des Amtsausschusses gedeckt sei. Denn dieser habe zunächst den touristischen Wegebau auf den Weg gebracht, dann einen Wirtschaftsweg und jetzt einen landwirtschaftlichen Weg. "Wir bauen schließlich keinen Radweg von 1,50 Meter Breite, sondern einen landwirtschaftlichen Weg", gab er zu Bedenken. Das seien 50 Prozent Flächenverbrauch mehr.

Der Weg sei multifunktional nutzbar, erklärte Holger Horneffer und unterstrich, dass der Antrag zwar eingereicht sei. Wenn der Amtsausschuss den gestiegenen Kosten nicht zustimme, könne er wieder zurückgefordert werden. Diese Option habe er bei der Abgabe offen gelassen.

"Wir wollen den Weg doch alle", erklärte Jörg Schromm aus Falkenberg. Es wäre seiner Auffassung nach ein großer Fehler, sich einen so langen Radweg durch die Lappen gehen zu lassen, der die Gemeinde nur 260 000 Euro kostet. Auch Ronald Buchholz (Beiersdorf-Freudenberg) sah es positiv an, wenn ein landwirtschaftlicher Weg gefördert wird, auf dem man auch mit dem Rad fahren kann.

Der Amtsausschuss stimmte dem Eilantrag letztlich einstimmig zu.