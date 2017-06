artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das Radrennen Velothon sorgt am Wochenende für zahlreiche Straßensperrungen in Berlin und Teilen Brandenburgs. Die Straße des 17. Juni wird bereits am Freitagmorgen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Startpunkt des Rennens am Sonntag ist in diesem Jahr der Potsdamer Platz, Endpunkt die Straße des 17. Juni.