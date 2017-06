Linke werfen Grünen Beliebigkeit vor

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Vor dem Grünen-Bundesparteitag in Berlin hat die Linke der Öko-Partei Beliebigkeit vorgeworfen. "Die Grünen drohen tatsächlich mit der Umweltpolitik ihre Grundüberzeugung zugunsten von Regierungsbeteiligungen an der Seite von Union und FDP über Bord zu werfen", sagte Linke-Chefin Katja Kipping der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.