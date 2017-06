Kleine Helden, große Entertainer

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581727/

Der heimliche Held des Abends war gar nicht da. Er heißt Luca, ist drei Jahre alt - und hat Krebs. "Er wünscht sich einen Hubschrauberflug und einen schönen Tag mit seiner Familie", erzählte Peggy Zipfel, die, um den Herzenswunsch möglich zu machen, beim 18. MOZ-Talk zur großen Entertainerin avancierte. "Ich habe mich breitschlagen lassen, ein Lied zu singen, ob das ein Spaß für sie wird, weiß ich nicht." Es wurde. Peggy Zipfel, sozial engagierte Awo-Geschäftsführerin, schmetterte im einmal mehr ausverkauften Kleist Forum "Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann" als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht. In der Pause, als Spenden für Luca gesammelt wurden, gestand die mit einem tosenden Applaus bedachte 51-Jährige: "Ich war total aufgeregt".

Davon war jedoch auch im Gespräch mit dem Moderatorinnen-Duo Claudia Seiring und Lilo Wanders nichts zu merken. Ehrlich, herzlich und direkt plauderte sie über ihre - trotz aller Ecken und Kanten - geliebte Heimatstadt. Das kam an. "Die Frankfurter sind ein ganz besonderer Menschenschlag. Sie meckern gern und sie meckern viel, auch wenn es gar nicht viel zu meckern gibt. Aber wenn es darauf ankommt, dann halten sie zusammen wie verrückt. Dann kann man auf die Frankfurter zählen. Das ist gigantisch."

Das für sie beste Beispiel: die breite Unterstützung für den Verein Löwen-Kinder. Als damalige Vorsitzende der Liga der Wohlfahrtsverbände knüpfte sie 2015 das Netzwerk und hielt damit die Kinderhospizarbeit für schwerkranke Mädchen und Jungen in der Stadt aufrecht. "Heute betreuen wir 62 Kinder und ihre Familien aus Frankfurt und Umgebung und leben dabei ausschließlich von Spenden, auch dank Botschaftern wie Axel Schulz und Claudia Pechstein."

Peggy Zipfel, studierte Finanzökonomin, packt die Probleme lieber an, statt darüber zu klagen. Deshalb hatte sie 2014 auch für die Stadtverordnetenversammlung kandidiert. "Ich wollte etwas bewegen." Kein Jahr später stellte sie fest, "dass das ein richtig harter Job ist". Stappelweises Durcharbeiten von Beschlussvorlagen und stundenlange Sitzungen vertrugen sich nicht mit ihrer Arbeit als Geschäftsführerin, auch das Privatleben litt. Konsequent, wie sie ist, gab Peggy Zipfel ihr Mandat ab, was sie bedauert. "An dem System sollte sich etwas ändern", findet sie. So wie jetzt sei Kommunalpolitik - wenn man es ernst damit meine - für Vollzeitarbeiter jedenfalls kaum leistbar.

Als Berufspolitiker hat man es da freilich einfacher. Klaus Wowereit erklärte, dass er trotz des medialen Getriebenseins im politischen Alltag immer Freude daran gehabt habe "etwas gestalten und verändern zu können". Der ehemaliger Regierende Berliner Bürgermeister (einen ausführlichen Bericht über seinen Auftritt beim MOZ-Talk lesen Sie auf Seite 3) gehörte am Mittwoch ebenso zur illustren Gästerunde wie Poetry-Slamer David Friedrich, Meteorologe Gunther Tiersch, die beiden Judoka Dennis Ehrmann und Elias Pracht sowie - Gayle Tufts.

Die mit einem Bremer verheiratete US-Entertainerin spann zu fortgeschrittener Stunde den Bogen zur großen Weltpolitik. US-Präsident Donald Trump sei für sie "eine Mischung aus Dieter Bohlen, Dagobert Duck und einem Pegida-Anhänger", seine Wahl "einer der dunkelsten Tage für mich als Amerikanerin". Ihren Witz hat sie darum nicht verloren - in schwer erträglichen Zeiten bot Humor ja schon immer ein Ventil. Gayle Tufts macht das auf ihre ganz eigene bodenständig-enthusiastische Art. Und Spitzen wie diesen: "Wir Amerikaner lieben Frau Merkel. Sie spricht in ganzen Sätzen, sie twittert nicht so oft." Mit einem Loblied auf die deutsche Oma ("They know how to make Marmelade and Quittengelee") bog sie um kurz vor 23 Uhr auf die Zielgerade beim vielleicht längsten MOZ-Talk aller Zeiten ein.

Peggy Zipfel war zu dem Zeitpunkt immer noch "sehr bewegt". 1282,40 Euro kamen an dem Abend an Spenden für den Hubschrauberflug und andere Herzenswünsche zusammen. Später sicherte Roger Albrecht vom City-Residenz-Hotel noch eine weitere Spende in Höhe von 500 Euro zu. "Mit dem Geld werden wir noch drei andere Kinder glücklich machen können."