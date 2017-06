Automat ersetzt Filiale

artikel-ansicht/dg/0/

Hangelsberg (MOZ) Nachdem die Sparkasse ihre Filiale in Hangelsberg Ende 2016 schloss, eröffnete sie dort am Donnerstag einen Geldautomaten. "Ich habe schon darauf gewartet", sagte Irena Borchert, die zu den ersten Kunden gehörte. Am Service-Point an der Hangelsberger Chaussee kann rund um die Uhr Geld abgehoben werden. Gut 80 000 Euro hat er gekostet.