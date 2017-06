Ein Dach für die Biertheke

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Es ist wieder soweit: Am Wochenende kann beim Wriezener Hafenfest wieder geschunkelt und gesungen werden. Zur 14. Auflage stehen die Schulzendorfer Bläser sowie zahlreiche Tänzer auf der Bühne. Die Einnahmen fließen in den Erhalt der Kalköfen.

"Noch einmal anheben bitte", sagt Nico Brennecke. Seine Finger sind zwischen dem Balken und dem Wellblechdach. "Damit sind wir schon eingespielt", sagt sein Vater Eckhard Brennecke. Das Vater-Sohn-Gespann und ein Mitarbeiter stehen vor dem Holzgestell, wo die Biertheke drunter geparkt werden soll. "Das ist immer das erste, was wir aufbauen", sagt Eckhard Brennecke.

Die lange Zeit und der Einfluss des Wetters haben ihre Spuren an dem Gestell der Marke Eigenbau hinterlassen. "Langsam verzieht sich das Holz", sagt Nico Brennecke. Drei Wellbleche kommen auf die Überdachung. Darunter werden die Brenneckes die Zapf- und Ausschankanlage rollen.

Anlass für die Aufbauarbeiten ist das traditionelle Hafenfest, zu dem die Familie, die den Kanuverleih in Wriezen betreibt, am Sonnabendnachmittag nun bereits zum 14. Mal einlädt.

Mit einem Programm haben sich die Tänzer des Sportvereins "2. Generation" angekündigt, informiert Eckhard Brennecke. Auch die Dannenberger Tanzmäuse wollen eine Aufführung darbieten.

Für die musikalische Untermalung sorgt, wie schon in den Jahren zuvor, das Schulzendorfer Tanz- und Blasorchester. Die Musiker gehören zu den Besuchermagneten der Region und haben sogar eine eigene Fan-Gemeinde, die sie bei ihren Auftritten stets begleitet. Seit die Musiker dabei sind, ist das Zelt immer proppenvoll, sagt Eckhard Brennecke.

Besucher und Musiker werden unter dem großen Zelt Platz finden, welches Brenneckes mithilfe von Freiwilligen der Interessengemeinschaft zur Unterstützung der alten Kalköfen aufbauen. Darunter stehen 30 bis 40 Sitzgarnituren. "Es ist also reichlich Platz", sagt Eckhard Brennecke.

Zum Fest werden Matjesbrötchen, Cocktails und natürlich Eckhard Brenneckes Kalkofenbier serviert. Drei Sorten stehen den durstigen Gästen zur Auswahl: "Helles, Dunkles und Hefeweizen", so Eckhard Brennecke.

Der Auftakt für ein paar bekannte Vögel wird am Sonnabend ebenfalls starten. "Wir fangen wieder an, unsere Renn-enten zu verkaufen", sagt der Betreiber des Kanuverleihs. Bei dem traditionellen Rennen werden die schnellsten Plastikschwimmer auf der Alten Oder gesucht. Das Rennen geht in diesem Jahr in seine achte Auflage und wird traditionell im August durchgeführt.

Die Einnahmen für die Enten dienen einem guten Zweck. Damit soll die Sanierung der alten Kalköfen auf dem Gelände voranschreiten. Einige Umbauarbeiten sind schon geschehen. "Wir haben Oberlichter im Dach eingebaut und eine begehbare Treppe", erzählt ihr treuester Bewahrer. Der Eintrittspreis für das Hafenfest, wie auch der Erlös aus dem Entenrennen-Verkauf, fließt in den Erhalt der denkmalgeschützten Türme.

Auch im Erdgeschoss ist einiges passiert. Dort hat der Einbau von Toiletten begonnen. Diese sind allerdings noch nicht zugänglich. Für das nötige Bedürfnis werden Toilettenwagen auf dem Gelände aufgestellt.

Einlass ist am Sonnabend um 14 Uhr, Beginn um 15 Uhr. Ort des Geschehens ist der Kanuverleih Wriezen, Am Hafen 1, Eintrittspreis für die Kalköfen 2 Euro.