Kenianische Viehzüchter steigen auf Kamele um

Isiolo (dpa) Im Norden Kenias boomt auch aufgrund des Klimawandels das Geschäft mit Kamelen. Nach Zahlen der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) lebten im Jahr 2000 rund 700 000 Kamele in Kenia, im Jahr 2014 waren es schon über 2,9 Millionen. Mittlerweile stapfen über drei Millionen der unkomplizierten Tiere, die besser mit Wassermangel klarkommen als Rinder, durch das ostafrikanische Land. "Die Menschen haben den Nutzen der Kamele erkannt", sagt Davis Ikiror von der Schweizer Hilfsorganisation Tierärzte ohne Grenzen (VSF). Seit in Folge des Klimawandels Wasser und Weideland in Ostafrika knapp werden, ändern manche einheimischen Stämme der Rinder- und Ziegenzüchter langsam ihre Gewohnheiten.