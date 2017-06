Rundgang durch 35 000 Fahrräder

artikel-ansicht/dg/0/

Alles, was das Radlerherz begehrt: Gibt es bei BBF Bike in Hoppegarten. Allerdings findet der Verkauf ausschließlich an Händler statt. Stephanie Panne und der stellvertretende Verkaufsleiter Mario Krakow freuen sich auf zehn Leser bei der Führung. © MOZ/Margrit Meier

Was haben der ehemalige Wasserballnational-Spieler und Bundestrainer Hagen Stamm und Karl Freiherr von Drais gemeinsam? Beide sind dem Fahrrad verbunden. Der eine gilt als Erfinder des Fahrrades, der andere ist der sehr erfolgreiche geschäftsführende Gesellschafter von BBF Bike mit seiner Zentrale in Hoppegarten und acht weiteren Standorten bundesweit. Der eine fuhr am 12. Juni 1817 erstmals mit der Laufmaschine los, der andere feierte an diesem Tag 200 Jahre später seinen 57. Geburtstag. Und bekam von seinen Kollegen ein maßgeschneidertes Fahrrad aus der eigenen Manufaktur in Bielefeld geschenkt.

"Diese maßgeschneiderten Räder können sich alle Kunden mit Hilfe des online-Konfigurators zusammenstellen und -bauen lassen. Der Kunde wählt dann noch ein Fahrradgeschäft in seiner Nähe aus, das wir auch beliefern und kann sich dann sein Unikat dort abholen", erzählt Stephanie Panne, die für das Marketing bei BBF Bike zuständig ist.

BBF steht übrigens für Brandenburgische Fahrradgesellschaft mbH. Sie wurde 1992 gegründet und ist ein Zusammenschluss des Westberliner Großhandels Mietzner (Stamms Schwiegereltern) und dem staatlichen Großhandel IFA der DDR. Einige der Mitarbeiter aus beiden Firmen arbeiten heute noch bei BBF Bike, erzählt Stephanie Panne.

Wenn am 22. Juni zehn Leser bei "MOZ öffnet Türen" dabei sind, dann wird sie ihnen unter anderem das riesige Lager, verteilt auf mehrere Gebäude, zeigen. Dort "parken" kurzzeitig 35 000 Fahrräder, die täglich an den Fachhandel ausgeliefert werden bzw. von den Zulieferern, darunter drei eigene Marken von BBF Bike - Checker Pig, Columbus und BBF - ins Lager kommen. Zudem ist BBF Bike Vertriebspartner exklusiver Marken wie Jonny Loco, Bottecchia und Falträdern von Dahon. Außerdem gibt es im riesigen Lager an die 16 000 Fahrradtteile vom Ventil bis zum Helm.

All diese Räder und Teile wird Stephanie Panne bei der Führung zeigen. Sie wird den Lesern auch Staunenswertes über E-Bikes berichten. Bislang galten sie als Hilfe für ältere Leute. "Doch schon längst hat sich da ein Wandel vollzogen. Das E-Mountainbike ist der Renner für junge Leute und der Marktanteil steigt enorm", erzählt sie.

Wer zu den zehn Lesern gehören möchte, die am 22. Juni, 14.30 Uhr, bei BBF Bike, Carenaallee 8, Hoppegarten, bei der Führung dabei sind, ruft heute zwischen 11 und 12 Uhr Tel. 03341 3314-50 an.Wer dann noch folgende Frage richtig beantwortet, hat eine Chance, zu den Teilnehmern zu gehören: Von welcher Stadt aus startete Freiherr von Drais seine ersten Fahrradtour?