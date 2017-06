Traditionsturnier wird wiederbelebt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Der SV Lindow-Gransee will das einst so beliebte Quadro-Mixed-Turnier für Beachvolleyballer wiederbeleben. Der letzte Wettbewerb dieser Art fand am 22. August 2015 im Jahnbad statt. Federführend waren der RSV Maulwürfe und des SV Lindow-Gransee. Nachdem das Turnier im Vorjahr ausgefallen war, soll nun am 19. August wieder im warmen Sand gebaggert und gepritscht werden. Diesmal zeichnen die Lindower für die Organisation und Durchführung verantwortlich. Jedoch nicht ganz allein. Die grün-weißen Volleyballer haben sich mit dem Fitnessstudio Clever Fit in Neuruppin einen Kooperationspartner ins Boot geholt. In Zusammenarbeit werden derzeit die Planungen vorangetrieben.