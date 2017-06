Veränderter Rufbus ärgert Letschiner Senioren

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Es war ein seltener Termin. Nur einmal in jeder Legislaturperiode, also binnen vier Jahren, reisen Mitglieder des Petitionsausschusses des Landtages in jeden Landkreis. Mal sind es sechs, mal vier oder auch nur zwei Abgeordnete, so wie bei der Sprechstunde im Kreishaus in Seelow. Margitta Mächtig (Linke) und Kristy Augustin (CDU) waren mit dem Referatsleiter Manfred Korte und Referentin Rachill Rowald nach Seelow gekommen. Und hatten während ihrer drei Sprechstunden reichlich zu tun.