Von Barock bis Moderne

Sauen (MOZ) Musikschüler aus Beeskow sind am Sonnabend in der Kirche in Sauen zu Gast. "Musikschulen öffnen Kirchen" ist die brandenburgweite Benefizkonzertreihe überschrieben. Veranstaltet wird sie vom Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg. Das Ziel: Kirchen mit Musikschülern wieder zu beleben.