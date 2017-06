Birken bleiben stehen

artikel-ansicht/dg/0/

Lawitz (MOZ) Die elf Birken in der Hauptstraße in Lawitz werden nicht gefällt. Das wurde in dieser Woche bei der Gemeindevertretersitzung erklärt. Anwohner wollten die Bäume fällen lassen, weil sie unter von Birkenpollen ausgelösten Allergien leiden - und wegen der Verschmutzung.

Aufatmen auf der einen Seite, weiter verschnupfte Nasen und verschmutzte Häuser und Fahrzeuge auf der anderen Seite: Die elf Birken auf der Hauptstraße in Lawitz werden nicht gefällt. Das erklärte Neuzelles Bauamtsleiter Thomas Tavernier bei der Sitzung der Gemeindevertreter in dieser Woche. "Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises hat uns mitgeteilt, dass die betreffenden Birken durch die Baumschutzverordnung geschützt sind, da sie im Außenbereich stehen. Der Pollenflug stellt keinen Grund dar, die Bäume zu fällen. Es ist laut Gutachten keine außerordentliche Belastung für die Anwohner zu erkennen. Daher erteilt der Landkreis keine Genehmigung für die Fällung", berichtete Tavernier. Anwohner hatten berichtet, dass die Birken in den vergangenen Jahren mehr Blüten abgegeben haben.

Lediglich ein Ahornbaum vor der Hausnummer 11 in der Hauptstraße sei nicht geschützt, da dieser im Innenbereich liegen würde. "Hier ist das Amt Neuzelle zuständig für die Entscheidung", sagte der Bauamtsleiter und gab zu verstehen, dass man dem Vorschlag der Unteren Naturschutzbehörde folgen und demzufolge den Baum nicht fällen würde.

Zuvor hatte Gemeindevertreterin Heidi Rothe einen Antrag gestellt, die Höhe der Kosten festzustellen und diese an die Antragssteller umzulegen. "Es handelt sich um private und nicht öffentliche Interessen", heißt es in einem der Punkte. Nachdem klar wurde, dass die Fällung nicht erfolgen würde, zog sie ihren Antrag zurück.

Thematisiert wurde bei der Gemeindevertretersitzung auch der gefährliche Kreuzungsbereich der Lawitzer Ortseinfahrt zur B112. Ende Mai hatte das Amt dessen Blackbox in diesem Bereich installiert. Diese zeichnet alle Verkehrsteilnehmer auf, teilt sie in Fahrzeugklassen und misst deren Geschwindigkeit. "Im Zeitraum vom 30. Mai bis 12. Juni haben rund 111 000 Fahrzeuge die Kreuzung passiert, an der 70 km/h erlaubt sind. 45 Prozent fuhren zwischen 50 und 70 km/h, 44 Prozent zwischen 71 und 80 km/h. Elf Prozent der Fahrzeuge waren an der Kreuzung 81 km/h und schneller. Der Spitzenreiter kam mit 120 km/h vorbei", berichtete Thomas Tavernier. "Der Kraftfahrer orientiert sich an der Beschilderung, daher sollte man die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduzieren, damit man problemlos aus und nach Lawitz fahren kann." Die Messung soll bis Ende Juni fortgesetzt werden.