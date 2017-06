Ein Kämpfer für Mitbestimmung

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Große Ehre für Holger Wachsmann: Aus den Händen von Ministerpräsident Dietmar Woidke hat der Betriebsratsvorsitzende von ArelorMittal Eisenhüttenstadt und SPD-Stadtverordnete am Donnerstag in der Staatskanzlei in Potsdam den Verdienstorden des Landes Brandenburg erhalten. Insgesamt wurden 15 Persönlichkeiten am Verfassungstag geehrt, "die sich um unser Gemeinwesen verdient gemacht haben", wie Dietmar Woidke in seiner Rede sagte.