Lernen auf dem Feld

Ranzig (MOZ) 35 Menschen in Oder-Spree erlernen derzeit einen landwirtschaftlichen Beruf. Das Ausbildungsnetzwerk Landwirtschaft, in dem 22 Betriebe aus dem Landkreis organisiert sind, hat einige von ihnen zu einem Feldtag nach Ranzig eingeladen zum Thema Saatgut und Pflanzenschutz.

Nehmen die Gerste in Augenschein: Dirk Schlage von BASF erklärt den Auszubildenden Stefan Krüger, Christoph Müller, Jeremy Fabiny und Yannick Graße (v.l.), welche Auswirkungen Pflanzenschutzmittel auf das Getreide haben. © MOZ/Tatjana Littig

"Ich arbeite in Hektar nicht in Stunden." So steht es auf dem T-Shirt von Jeremy Fabiny geschrieben. Der 17-Jährige aus Beeskow trägt es mit Stolz. Seit September vergangenen Jahres absolviert er eine Ausbildung zum Landwirt bei der Agrargenossenschaft Ranzig. Für ihn ist es ein Traumberuf. "Ich bin mit der Landwirtschaft groß geworden", erklärt er.

Diese Worte hört man auch von anderen Auszubildenden. Einer von ihnen ist Philip Pfahl. Aufmerksam lauscht er den Ausführungen von Dirk Schlage vom BASF und André Schmidt vom Saatgutzüchter KWS LOCHOW auf den Versuchsfeldern der Agrargenossenschaft Ranzig. "Das ist prüfungsrelevant", sagt der 20-Jährige.

Für ihn ist es im kommenden Jahr soweit, dann beendet er seine dreijährige Ausbildung zum Landwirt bei der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Buchholz. Es sind die großen landwirtschaftlichen Maschinen, die ihn zum Beruf gelockt haben. "Ich bin sehr technisch veranlagt", sagt er. Außerdem reize es ihn, Lebensmittel zu produzieren. "Wenn es uns nicht geben würde, würde es die Menschheit nicht geben", erklärt er selbstbewusst.

"Gegessen und getrunken wird immer", diese Auffassung vertritt Raja Beierlein. Sie ist Koordinatorin im Ausbildungsnetzwerk Landwirtschaft Oder-Spree und begleitet die Auszubildenden nach Ranzig.

2012 wurde das Netzwerk ins Leben gerufen, 22 Betriebe im Landkreis sind darin organisiert, zwölf Betriebe davon bilden aus. "Ziel ist es, die Ausbildung zu verbessern und an qualifizierte Auszubildende zu kommen", klärt Karsten Lorenz, Geschäftsführer der Kreisbauernverbandes Oder-Spree, auf. Dafür präsentiert man sich gemeinsam auf Messen und bietet betriebsübergreifend Lehrunterweisungen an - wie in Ranzig.

Auf den Feldern demonstriert Dirk Schlage den Einfluss von Pflanzenschutzmitteln auf Getreide. André Schmidt klärt über Vor- und Nachteile von Saatsorten auf. Die Auszubildenden können sich im Feld umsehen und Fragen stellen.

Seit Gründung des Netzwerkes sei die Zahl der Auszubildenden konstant, informiert Raja Beierlein. "Jedes Jahr beginnen etwa 15 Neue." Von den aktuell 35 Auszubildenden lernen 19 den Beruf Landwirt, zwölf werden zu Tierwirten und vier zu Fachkräften Agrarservice ausgebildet. Was Letzteres ist? Die Kennerin erklärt: Die Tierproduktion ist nicht Teil der Ausbildung, stattdessen wird der Fokus auf Feldbau und Agrartechnik sowie Dienstleistung gelegt.

Unter den rund zehn Teilnehmern ist auch Marwin Schenk dabei. Er lernt auf dem Bauernhof Schulze in Görzig Landwirt. Die Arbeit mit der Natur und den Tieren macht ihm Spaß. Doch auch die Technik begeistert. "Wir haben die fortschrittlichste Technik", betont er. Eines Tages möchte er sich selbstständig machen.

Begleitet werden die Auszubildenden von Blogger Steven Hille. Online auf www.brandenburg-da-geht-was.de ist ein Beitrag über den Feldtag zu finden.