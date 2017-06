Bus-Shuttle oder Container

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Zu viele Anmeldungen von Erstklässlern für die Kapazität - das ist die Situation an der Gerhard-Goßmann-Grundschule in Fürstenwalde-Süd mit Blick auf das Schuljahr 2017/18. Am Mittwochabend trafen sich von Ablehnung betroffene Eltern mit Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst, Schulrätin Ramona Schmidt und Schulleiter Detlef Olbrich im Alten Rathaus.Zu Beginn wurden die konkreten Zahlen genannt: 154 Erstklässler wurden angemeldet, 81 für drei erste Klassen aufgenommen. Unterm Strich erhielten 23 eine Absage. Die Differenz hängt mit den Privatschulen zusammen. Eltern müssen ihr Kind an einer staatlichen Schule anmelden, auch wenn sie eine Privatschule wollen. 17 Mal wurde bislang Widerspruch gegen die Ablehnung eingelegt. Über jeden Widerspruch wird im Laufe das Sommers von der Rechtsstelle des Schulamtes entschieden.

Auf die Frage, seit wann man wusste, dass es zu viele Anmeldungen in der Goßmannschule gibt, sagte Olbrich, er habe in den vergangenen Jahren immer alle Kinder aufnehmen können. Erst in diesem Jahr sei das gekippt, und zwar sehr spät in der Anmeldephase. Hengst verwies darauf, dass das nur für die Goßmannschule, nicht für den Schulbezirk Fürstenwalde zutreffe. Insgesamt gebe es genügend Plätze.

Hauptkritikpunkt der Eltern: Wenn ihr Kind jetzt nach Nord in die Sigmund-Jähn-Grundschule müsse, sei das ein unerträglich langer Schulweg. Die Verwaltung hat, im Auftrag der Stadtverordneten, Lösungen recherchiert, über zwei wurde diskutiert. Variante 1: Ein Schulbus-Shuttle, der die Kinder am Hort Wirbelwind und an der Goßmannschule abholt und auf schnellstem Weg über die Umgehungsstraße zur Jähnschule fährt (und zurückbringt), kostenfrei für die Eltern. Dort wäre man bereit, für die Kinder einen späteren Schulbeginn zu organisieren. Weitere Modalitäten wie Hortunterbringung und Betreuung, zusätzliche Haltepunkte werde man mit den Eltern konkret klären, sagte Hengst. Die Eltern wurden eingeladen, die Shuttle-Verbindung zu testen und die Jähnschule zu visitieren (Anmeldung umgehend per Mail an a.politz@fuers tenwalde-spree.de).

Die zweite Variante - die etliche Eltern von Anfang an bevorzugen: Container auf dem Hof der Goßmannschule, um vier erste Klassen zu ermöglichen. Die Kosten für beide Varianten halten sich in etwa die Waage, allerdings kommt für die Schülerbeförderung üblicherweise der Landkreis auf. Olbrich argumentierte sehr vehement und im Namen der gesamten Lehrerschaft gegen die Container-Lösung. Die Goßmannschule sei inzwischen mit 450 Kindern an der Kapazitätgrenze angelangt, Fachkabinette gebe es nicht mehr, sie müssten als Klassenzimmer genutzt werden. Container würden den Bewegungsfreiraum der Kinder weiter einschränken.

Gibt es genug Lehrer für eine solche Lösung? Die Schulrätin: Genug Lehrer gebe es definitiv nicht. Auch in Fürstenwalde seien noch nicht alle Lehrerstellen besetzt, man suche nach Fachkräften und Quereinsteigern und könne auch keinen Lehrer zwingen, nach Süd zu gehen.

Eine Entspannung der Situation ist in drei, vier Jahren in Aussicht: Der Kreis, der bis 2020 die Spreeoberschule an der Beeskower Chaussee neu bauen will, schlug jetzt vor, dort ein Schulzentrum zu errichten, zu dem dann auch eine Grundschule gehören würde, berichtete Hengst. Zusätzlich könnte in der alten Spreeoberschule noch eine Außenstelle der Goßmann-Grundschule einziehen.