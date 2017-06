Bürgerhaus ist jetzt auch Schlafplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Braunsdorf/Spreenhagen (MOZ) Eine neue Benutzerordnung für das Bürgerhaus "Zur alten Schule" in Braunsdorf haben die Gemeindevertreter von Spreenhagen auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Diese regelt die Nutzung der Räume für kulturelle, sportliche oder gemeinnützige Veranstaltungen. Künftig ist eine Anmietung des Bürgerbüros nicht mehr möglich, nur noch der beiden Säle im Bürgerhaus für 120 beziehungsweise 60 Euro pro Tag. Zudem können dort nun bis zu zwölf Personen in insgesamt drei Zimmern übernachten. Pro Person und Nacht, aber ohne Bettwäsche, kostet das 15 Euro. Die neue Ordnung trat bereits am 15. Juni in Kraft.