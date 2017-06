Schädling auf dem Rückzug

artikel-ansicht/dg/0/

Hinweis: So wie hier am Ortsausgang Schöneiche, in Richtung B1, wird vereinzelt an Bäumen, an denen Nester gesichtet wurden, mit Absperrbändern vor dem Schädling gewarnt. © MOZ/Martin Stralau

In Schöneiche gab es in diesem Jahr bislang neun Meldungen über ein Vorkommen der Schädlinge. Auf Grundstücken waren sechs, an Straßen drei Eichen betroffen, sagt Sven Majewski vom Ordnungsamt. Das sei "ein Bruchteil" im Vergleich mit den vergangenen Jahren. Insgesamt stehen im Gemeindegebiet 2600 Eichen.

Die Gründe für den Rückgang lägen zu einem kleinen Teil in der präventiven Behandlung der Bäume. So habe die Gemeinde auch in diesem Jahr wieder - im Mai - an Kindergärten, Schulen, Sportanlagen und auf dem Friedhof gesprüht. Für den Großteil der Schädlingsreduzierung sei allerdings die Witterung verantwortlich. Um und nach Ostern sei es deutlich zu kalt gewesen. Die Bäume hätten zu wenige Blätter gehabt und die Raupen seien verhungert.

Im schlimmsten Fall wandern diese Raupen in langen Prozessionen, daher der Name der Schädlinge, von Baum zu Baum, fressen Knospen und Blätter der Eichen und können so dafür sorgen, dass sie absterben. Für den Menschen sind die Brennhaare der Raupen gefährlich. Durch direkte Berührung können Reizungen der Haut ausgelöst werden, außerdem können die Atemwege betroffen sein.

Noch positiver als in Schöneiche sieht es in den anderen Gemeinden aus. In Woltersdorf wurde nach einem Nestfund in der Fangschleusenstraße im Herbst 2016 in diesem Frühjahr der betroffene Baum präventiv durch eine Fachfirma behandelt, sagt Christian Ohlrich, in der Gemeinde für Landschaftspflege zuständig. "Hier wurde eine Baumkronenspritzung mit dem zugelassenen, gängigen Mittel Dipel ES vorgenommen", erklärt er. Bisher hätten sich keine Bürger zu betroffenen Bäumen gemeldet. In Erkner gab es eine Meldung zu einem befallenen Baum in der Georg-Weerth-Straße, sagt Ordnungsamtsleiterin Kristina Althaus. Präventiv sei nichts gemacht worden. Ihrer Erfahrung nach gehe die Saison der Schädlinge erst ab Mitte Juni los. Wenn festgestellt werde, dass ein Baum befallen ist, lasse man ihn unverzüglich durch eine Firma absaugen.

Auch von der Straßenmeisterei Fürstenwalde, zuständig für die Landes- und Bundesstraßen im Altkreis Fürstenwalde, gibt es Entwarnung. Waren 2016 noch 40 bis 50 Eichen befallen, habe man bei den regelmäßig stattfindenden Kontrollen bisher "nur ein paar alte, aber keine neuen Nester gesehen", sagt Baumwart Frank Weidemann. Der Landesbetrieb Forst (LFB) sieht im Landkreis Oder-Spree derzeit ebenfalls keine Probleme mit dem Eichenprozessionsspinner. Das Monitoring der Bäume, auf dessen Basis festgelegt werde, welche Bereiche präventiv mit Pflanzenschutzmitteln bekämpft werden, habe für Oder-Spree ergeben, dass hier kein Bedarf bestehe. Der Schädling breite sich tendenziell eher von Norden kommend nach Süden aus, im Osten des Landes, Richtung polnische Grenze, sei es ihm zu kalt, sagt Michael Kopka, Einsatzleiter für die Bekämpfung des Schädlings beim LFB.

Für die Gemeinde Grünheide sagt Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister: "Innerorts ist mir kein befallener Baum bekannt." Im Fürstenwalder Stadtforst sowie im Stadtgebiet ist nach Kenntnis von Revierleiter Marcus Hoffmann ebenfalls nichts Verdächtiges bemerkt worden.