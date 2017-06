Prozession zu Fronleichnam im Pfarrgarten

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die katholische Kirchengemeinde Heilig Geist in Beeskow hat am Donnerstag mit Pfarrer Hans Geisler das Fronleichnamsfest gefeiert. Das Fest erinnert an die biblische Einsetzung des Abendmahls an Gründonnerstag (Donnerstag vor Ostern). Wegen der Trauerzeit in der Karwoche, die an den Kreuzestod erinnert, wird die Feier in der katholischen Welt jedoch später durchgeführt, in der Regel zehn Tage nach Pfingsten, eben zu Fronleichnam.